Рассел Кроу
Совсем не джентльмен: звезда «Идеального голоса» Ребел Уилсон рассказала о своей первой встрече с Расселом Кроу
Он посоветовал ей «отвалить».11 дек 2021 11:21
Крис Хемсворт обещает, что в «Торе: Любовь и гром» его герой будет сильным как никогда
Актер также отметил, что впервые за серию его физическая форма будет напрямую влиять на развитие сюжета.15 июн 2021 13:27
Съемки «Тора: Любовь и гром» подошли к концу
Работа проходила с января этого года.31 май 2021 14:13
Толстый Тор останется в прошлом: в сети появились новые фото Криса Хемсворта со съемок «Тора: Любовь и гром»
Бог грома и его тренировки.28 май 2021 13:59
На новых фото со съемок «Тора: Любовь и гром» запечатлели декорации Нового Асгарда
Конструкции возводят для финального блока производства.24 май 2021 12:07
Крис Хемсворт поделился забавным «малобюджетным постером» «Тора: Любовь и гром»
Асгардский громовержец и весельчак режиссер на совместном селфи.17 май 2021 16:47
Стефан Джеймс составит компанию Расселу Кроу в мафиозном триллере «Американский сын»
Стало известно, с кем будет работать актер над новой лентой.31 авг 2020 13:35
Рассел Кроу рассказал, как в сиквеле «Гладиатора» могли вернуть Максимуса
Актер вспомнил, какие идеи были у съемочной группы касаемо сиквела.20 авг 2020 15:01
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