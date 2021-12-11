Рассел Кроу

Он посоветовал ей «отвалить».

Совсем не джентльмен: звезда «Идеального голоса» Ребел Уилсон рассказала о своей первой встрече с Расселом Кроу

Крис Хемсворт обещает, что в «Торе: Любовь и гром» его герой будет сильным как никогда

Актер также отметил, что впервые за серию его физическая форма будет напрямую влиять на развитие сюжета.

15 июн 2021 13:27