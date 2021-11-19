Все новости Сара Полсон

Сара Полсон

Звезды
Самопиар: звезд, неожиданно сменивших ориентацию, уличили в бессовестном обмане
Западные знаменитости не всегда признаются в нетрадиционной сексуальной ориентации ради личной свободы и чувств, ими движет корысть.
Кино
Роль Линды Трипп в «Американской истории преступлений: Импичмент» стала большим вызовом для Сары Полсон
Актриса назвала свое согласие сыграть Линду Трипп большим риском, который в итоге позволил ей лучше раскрыться в творчестве. 
Мода и красота
Кейт Уинслет, Сара Полсон, Кэтрин Зета-Джонс и другие на красной дорожке «Эмми» 2021
Позировать фотографам вышли знаменитый телезвезды.
Кино
Моника Левински расскажет правду: вышел трейлер «Американской истории преступлений»
Третий сезон получил название «Импичмент».
ТВ и сериалы
Сара Полсон не считает Милдред Рэтчед злодейкой
По ее словам, героиней движет желание выжить.
ТВ и сериалы
Маколей Калкин и Лесли Гроссман засветились на первом фото 10-го сезона «Американской истории ужасов»
Фанаты с нетерпением ждут выхода трейлера.
Звезды
Эди Фалько сыграет Хилари Клинтон в новом сериале о Билле Клинтоне и Монике Левински
Проект выйдет на телеканале FX.
ТВ и сериалы
Спин-офф «Американской истории ужасов» получил первый тизер
Шесть секунд, полные ужаса.
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