Сара Полсон
Самопиар: звезд, неожиданно сменивших ориентацию, уличили в бессовестном обмане
Западные знаменитости не всегда признаются в нетрадиционной сексуальной ориентации ради личной свободы и чувств, ими движет корысть.19 ноя 2021 14:49
Роль Линды Трипп в «Американской истории преступлений: Импичмент» стала большим вызовом для Сары Полсон
Актриса назвала свое согласие сыграть Линду Трипп большим риском, который в итоге позволил ей лучше раскрыться в творчестве.1 окт 2021 16:32
Кейт Уинслет, Сара Полсон, Кэтрин Зета-Джонс и другие на красной дорожке «Эмми» 2021
Позировать фотографам вышли знаменитый телезвезды.20 сен 2021 11:00
Моника Левински расскажет правду: вышел трейлер «Американской истории преступлений»
Третий сезон получил название «Импичмент».13 авг 2021 14:20
Сара Полсон не считает Милдред Рэтчед злодейкой
По ее словам, героиней движет желание выжить.25 май 2021 11:44
Маколей Калкин и Лесли Гроссман засветились на первом фото 10-го сезона «Американской истории ужасов»
Фанаты с нетерпением ждут выхода трейлера.11 мар 2021 13:51
Эди Фалько сыграет Хилари Клинтон в новом сериале о Билле Клинтоне и Монике Левински
Проект выйдет на телеканале FX.5 мар 2021 11:23
Спин-офф «Американской истории ужасов» получил первый тизер
Шесть секунд, полные ужаса.3 мар 2021 14:03
Последнее
«Не умел на минималках»: подробности смерти сына Аркадия ИнинаЗвезды, 16 ноя 2022 19:15
Новый год на Шри-Ланке за разумные деньги: что предлагают туроператорыПутешествия, 16 ноя 2022 19:09
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисыЗвезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантовПутешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной болиОбщество, 16 ноя 2022 15:40
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причинПутешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседейОбщество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало большеОбщество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории