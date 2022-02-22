Все новости Шэрон Стоун

Шэрон Стоун

Кино
Кейли Куоко объявила об окончании съемок второго сезона «Бортпроводницы»
По ее словам, съемки сезона были непростыми, «с мегавзлетами и падениями».
Звезды
Лера Кудрявцева ловко унизила группу «ВИА Гра»: потребовалось всего три фразы
Телеведущую сравнили с Шэрон Стоун.
Звезды
«Престарелый бордель»: Ивлеева отличилась после бала Tatler
Звезду осудили за развратные танцы в полуголом виде.
Звезды
«Стала как девочка и на себя не похожа»: 62-летнюю Шэрон Стоун едва узнали фанаты
Изоляция из-за пандемии пошла на пользу звезде фильма «Основной инстинкт».
Звезды
«Безумно чувственная»: Янину Студилину в черном боди сравнили с Шэрон Стоун
Знаменитость поделилась ярким видео в своих социальных сетях.
Мода и красота
«Вы в водолазном костюме загорали?»: звезду «Вечернего Урганта» Аллу Михееву за макияж раскритиковали фанаты
Загар Михеевой смутил подписчиков.
Мода и красота
«Не хватает коня и револьвера»: Наталья Бардо примерила соблазнительный образ ковбоя
Звезда «Ночной смены» поучаствовала в костюмированной фотосессии.
Звезды в соцсетях
Сестра Шэрон Стоун заразилась коронавирусом: актриса обвиняет тех, кто не носит маски
Актриса переживает за родственницу, у которой нет естественного иммунитета.
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