Шэрон Стоун
Кейли Куоко объявила об окончании съемок второго сезона «Бортпроводницы»
По ее словам, съемки сезона были непростыми, «с мегавзлетами и падениями».22 фев 2022 13:53
Лера Кудрявцева ловко унизила группу «ВИА Гра»: потребовалось всего три фразы
Телеведущую сравнили с Шэрон Стоун.28 янв 2022 10:22
«Престарелый бордель»: Ивлеева отличилась после бала Tatler
Звезду осудили за развратные танцы в полуголом виде.19 ноя 2021 08:29
«Стала как девочка и на себя не похожа»: 62-летнюю Шэрон Стоун едва узнали фанаты
Изоляция из-за пандемии пошла на пользу звезде фильма «Основной инстинкт».21 янв 2021 10:58
«Безумно чувственная»: Янину Студилину в черном боди сравнили с Шэрон Стоун
Знаменитость поделилась ярким видео в своих социальных сетях.15 янв 2021 15:24
«Вы в водолазном костюме загорали?»: звезду «Вечернего Урганта» Аллу Михееву за макияж раскритиковали фанаты
Загар Михеевой смутил подписчиков.28 дек 2020 10:02
«Не хватает коня и револьвера»: Наталья Бардо примерила соблазнительный образ ковбоя
Звезда «Ночной смены» поучаствовала в костюмированной фотосессии.18 ноя 2020 10:03
Сестра Шэрон Стоун заразилась коронавирусом: актриса обвиняет тех, кто не носит маски
Актриса переживает за родственницу, у которой нет естественного иммунитета.17 авг 2020 14:48
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