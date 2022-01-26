Все новости Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова

Дети
Сын Петросяна и его молодой жены подарил матери украшение Tiffany
Брухунова принимала поздравления в Татьянин день.
Звезды
Эксперт рассказала, как может работать оберег молодой жены Петросяна
Татьяна Брухунова боится сглаза.
Звезды
Молодая жена Петросяна смутила россиян: «Похожа на Степаненко»
Внешность Брухуновой вызвала бурные обсуждения.
Звезды
«Важно забрать чужое»: вот почему жалеть Брухунову, Ивлеву и других разлучниц не нужно
Бывшим любовницам нравится быть на виду.
Звезды
«После захоронения Петросяна еще покажет»: Брухуновой прочат сексуальную революцию
В сети считают, что жена юмориста примерила на себя образ интеллигентной дамы, но таковой не является.
Мода и красота
Стилист прокомментировала «несуразный» образ молодой жены Петросяна
Интернет-пользователи сравнили наряд звезды со шторой.
Звезды
Евгений Петросян подарил молодой возлюбленной смартфон за 140 тысяч
Пятая жена Петросяна похвасталась подарком от мужа.
Звезды
«Когда уже в России начнут сажать?»: молодая жена Петросяна высказалась о домашнем насилии
Брухунова высказалась о насилии в ее семье.
Звезды
Фото: Брухунова снялась с Петросяном на фоне слухов о беременности
Супруга юмориста поделилась редким семейным кадром.
Дети
«Как малыш похож на маму»: Татьяна Брухунова показала подросшего сына Петросяна
Трогательный снимок восхитил соцсети.
Звезды в соцсетях
«Я не вижу между нами сходства»: Жена Петросяна отреагировала на сравнение с Елизаветой Боярской
Быть похожей на киноактрису оказалось приятно.
Звезды
«Я переболела»: жена Евгения Петросяна призналась, что доверяет российским вакцинам
Брухунова внимательно следит за здоровьем и регулярно делает прививки.
Звезды в соцсетях
«Каждый год я укрепляю сосуды»: Петросян под капельницей поделился фото из больницы
«Молодому» отцу нужно следить за здоровьем.
Звезды в соцсетях
«Вас так украшает укладка и мэйк»: подписчики едва узнали жену Петросяна в необычном образе
Знаменитость поздравила поклонников с Рождеством.
Звезды
«Знаю поименно, кто оплачивал»: жена Петросяна рассказала о заказной травле
Татьяна Брухунова отмечает, что в обычной жизни слышит от людей только добрые слова.
Звезды
«Каждый приличный артист обзавелся молодым тиктокером»: Ксения Собчак высказалась об уходящем 2020-м
Телеведущая подвела итоги года.
Звезды в соцсетях
«В психушке подключили интернет»: жена Петросяна написала едкий пост хейтерам в Instagram
Возлюбленная Петросяна опубликовала едкое замечание.
Звезды
«Он выглядит заметно помолодевшим»: Алена Кравец поддержала Петросяна в его позднем отцовстве
Актриса рекомендует хейтерам сменить ненависть на радость.
Звезды в соцсетях
«Наконец-то семейное фото»: Татьяна Брухунова показала, как выглядит сейчас Евгений Петросян
Жена известного юмориста поделилась редким семейным кадром.
Звезды
«В 2020 году всё «через одно место»: жена Петросяна жалуется, что чувствует себя «загнанной лошадью»
Татьяна Брухунова впервые призналась, что очень устала.
Последнее
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