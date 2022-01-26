Татьяна Брухунова
Сын Петросяна и его молодой жены подарил матери украшение Tiffany
Брухунова принимала поздравления в Татьянин день.26 янв 2022 12:16
Эксперт рассказала, как может работать оберег молодой жены Петросяна
Татьяна Брухунова боится сглаза.21 янв 2022 14:34
Молодая жена Петросяна смутила россиян: «Похожа на Степаненко»
Внешность Брухуновой вызвала бурные обсуждения.18 янв 2022 15:07
«Важно забрать чужое»: вот почему жалеть Брухунову, Ивлеву и других разлучниц не нужно
Бывшим любовницам нравится быть на виду.10 янв 2022 16:00
«После захоронения Петросяна еще покажет»: Брухуновой прочат сексуальную революцию
В сети считают, что жена юмориста примерила на себя образ интеллигентной дамы, но таковой не является.9 янв 2022 12:00
Стилист прокомментировала «несуразный» образ молодой жены Петросяна
Интернет-пользователи сравнили наряд звезды со шторой.29 дек 2021 10:43
Евгений Петросян подарил молодой возлюбленной смартфон за 140 тысяч
Пятая жена Петросяна похвасталась подарком от мужа.21 дек 2021 12:21
«Когда уже в России начнут сажать?»: молодая жена Петросяна высказалась о домашнем насилии
Брухунова высказалась о насилии в ее семье.9 ноя 2021 11:55
Фото: Брухунова снялась с Петросяном на фоне слухов о беременности
Супруга юмориста поделилась редким семейным кадром.16 сен 2021 10:20
«Как малыш похож на маму»: Татьяна Брухунова показала подросшего сына Петросяна
Трогательный снимок восхитил соцсети.1 мар 2021 01:39
«Я не вижу между нами сходства»: Жена Петросяна отреагировала на сравнение с Елизаветой Боярской
Быть похожей на киноактрису оказалось приятно.20 янв 2021 09:34
«Я переболела»: жена Евгения Петросяна призналась, что доверяет российским вакцинам
Брухунова внимательно следит за здоровьем и регулярно делает прививки.20 янв 2021 08:51
«Каждый год я укрепляю сосуды»: Петросян под капельницей поделился фото из больницы
«Молодому» отцу нужно следить за здоровьем.13 янв 2021 08:40
«Вас так украшает укладка и мэйк»: подписчики едва узнали жену Петросяна в необычном образе
Знаменитость поздравила поклонников с Рождеством.7 янв 2021 15:19
«Знаю поименно, кто оплачивал»: жена Петросяна рассказала о заказной травле
Татьяна Брухунова отмечает, что в обычной жизни слышит от людей только добрые слова.5 янв 2021 13:34
«Каждый приличный артист обзавелся молодым тиктокером»: Ксения Собчак высказалась об уходящем 2020-м
Телеведущая подвела итоги года.28 дек 2020 15:02
«В психушке подключили интернет»: жена Петросяна написала едкий пост хейтерам в Instagram
Возлюбленная Петросяна опубликовала едкое замечание.15 дек 2020 16:38
«Он выглядит заметно помолодевшим»: Алена Кравец поддержала Петросяна в его позднем отцовстве
Актриса рекомендует хейтерам сменить ненависть на радость.10 дек 2020 10:34
«Наконец-то семейное фото»: Татьяна Брухунова показала, как выглядит сейчас Евгений Петросян
Жена известного юмориста поделилась редким семейным кадром.4 дек 2020 15:12
«В 2020 году всё «через одно место»: жена Петросяна жалуется, что чувствует себя «загнанной лошадью»
Татьяна Брухунова впервые призналась, что очень устала.1 дек 2020 18:54
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