Виктор Хориняк – настоящая звезда современного кино. Известность ему принес сериал «Кухня», а после фильма «Последний богатырь» имя актера стало у всех на слуху. Сам артист пока не считает, что достиг вершины, и у него все еще большие планы.

Биография

Источник фото: Legion-Media

Виктор родился 22 марта 1990 года в Минусинске Красноярского края. Он стал младшим ребенком в семье с тремя детьми и самым энергичным. Будущая звезда с детства любил балагурить и подшучивать над сверстниками. Поэтому родители не верили, что сын долго задержится в кадетском училище, куда поступил в 10 лет.

Виктор отлично показал себя в училище, ведь очень любил спорт и занимался дзюдо. Там же его творческому дару помогали развиваться: юноша играл в КВН, пел в хоре, побеждал на конкурсах чтецов. Свою будущую профессию Хориняк выбрал, едва перейдя в старшие классы. Перед выпускным годом он вместе с мамой посетил пять крупнейших вузов Москвы, и в каждом его согласились принять на учебу. Но документы после выпускных экзаменов Виктор отнес именно в Школу-студию МХАТ, где его зачислили на курс Дмитрия Брусникина и Романа Козака.

Будущий актер был талантливым и очень спортивным юношей: при росте 184 см его вес составлял 75 кг.

Уже на втором курсе Виктор сделал первые шаги на профессиональной сцене: он играл в постановках Малого художественного театра. Будущая звезда был основателен во всем: прилежно учился, старательно репетировал в театре, педагоги это оценили. Вскоре начинающему актеру доверили главную роль в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда», и за нее Хориняк был награжден премией Олега Табакова.

Получив красный диплом в 2011 году, артист устроился в труппу МХТ, в котором играет и до сих пор. Но если пару лет назад он был занят в 13-15 спектаклях, то теперь остались только три постановки, поскольку Виктор востребован в кино.

Личная жизнь

Сейчас актер в разводе и во время интервью уходит от вопросов о личной жизни. По его странице в соцсети сложно сделать вывод о том, занято ли сердце актера новой избранницей.

Жена и дети

Виктор познакомился с будущей женой в родном Минусинске, когда ему было 16 лет. Избранницу будущей звезды звали Ольга, и она не сразу приняла ухаживания Хориняка. Актер позже признавался, что вел любовную кампанию по всем правилам: дарил цветы, комплименты, провожал домой.

В конец концов Ольга ответила на его чувства, но молодые люди на время расстались: Виктор поступил в московский вуз, а Ольга уехала в Красноярск учиться на детского психолога. Студентами они сыграли свадьбу, но продолжали жить в разных городах. И только получив диплом, молодая жена приехала к любимому в столицу. Виктор мечтал о сыне, и в 2013 году Ольга родила первенца. Мальчика назвали Иваном.

Но ребенок не сумел защитить пару от разрыва. Брак Виктора и Ольги продлился восемь лет, но супруги расстались. Хориняк продолжает участвовать в воспитании сына, хорошо общается с бывшей супругой.

Ирина Горбачева и Виктор Хориняк

Поклонники подозревали, что причиной развода могли стать отношения на стороне. Так, в 2015 году появились слухи, что у Виктора роман с партнершей по сериалу «Молодая гвардия» Ириной Горбачевой. На тот момент оба актеры находились в браке, но пересудам это не помешало.

В феврале 2020 года актеры вновь поработали вместе: сыграли современных родителей в рекламной кампании «Билайна» и Contrapunto. Актеры так органично выглядели в роли супругов, что старые слухи об их страстном романе ожили, но артисты по-прежнему их не комментируют.

Виктор Хориняк и Владимир Яглыч

Кроме настоящих брата и сестры слухи несколько раз приписывали Виктору родство с нем менее известным коллегой Владимиром Яглычем. Все дело в удивительном сходстве артистов, которое отметили и зрители, и пресса. Оба актера несколько раз отрицали свое родство, повторяя, что их связывает только профессия. Время от времени даже самые преданные фанаты путают Виктора и Владимира, но те не обижаются.

Путаницы добавляет и тот факт, что проекты с участием Владимира («Молодежка») и Виктора («Элеон») часто показывают по одному каналу.

Фильмы и сериалы с Виктором Хориняком в главной роли

Кадр из фильма "Последний богатырь"

В творческой копилке актера уже более 30 проектов. Первую роль в кино Виктор сыграл в 2007 году в одном из эпизодов детективного сериала «Закон и порядок».

И до 2012 года ему доставались эпизоды и роли второго плана, пока актера не пригласили на роль бармена Кости в комедийный сериал «Кухня». Проект быстро стал популярным у зрителей, и молодой актер в буквальном смысле проснулся знаменитым. Высокие рейтинги сериала продлили Косте экранную жизнь еще на пять сезонов. Кроме того, в 2014 году на экраны вышел полнометражный фильм «Кухня в Париже», а в 2019 - «Кухня. Война за отель». В 2016 году Константин Анисимов в исполнении Хориняка перекочевал в сериал «Отель «Элеон». Проект просуществовал три сезона.

В 2015 году Виктор сыграл главную роль в семейной саге «Офицерские жены». Два года спустя звездный статус Хориняка подтвердил фильм «Последний богатырь», где молодой актер работал со звездами отечественного кино Елена Яковлева, Екатерина Вилкова, Константин Лавроненко, Сергей Бурунов, Александр Семчев. Виктор сыграл мошенника-экстрасенса, которого приняли за сына Ильи Муромца и поручили достать меч-кладенец и спасти сказочное государство.

В комедии «Пурга» актер предстал в образе Жени Никифорова, которому Дед Мороз дает шанс изменить свою жизнь, просто загадав желание.

Продолжается работа еще над двумя проектами, в которых Виктор сыграл главные роли. В «Родительском комитете» его герой пытается отобрать у бывшей жены опеку над сыном, а в конце года ожидается премьера продолжения картины про горе-богатыря «Последний богатырь. Корень зла».

Инстаграм

Виктор Хориняк очень мало внимания уделяет своей странице в Instagram, которая даже до сих пор не верифицирована (https://www.instagram.com/vityakhorinyak_). Актер зарегистрировал аккаунт в 2016 году, но в нем не наберется и полсотни постов. Несмотря на это за его личным блогом постоянно следят 179 тысяч подписчиков.

Недавно Виктор поделился радостью от встречи с давними друзьями. Также он публикует снимки из поездок, закадровые фотографии со съемок.