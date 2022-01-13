Дочь Савичевой живет с родителями отца в Португалии.

Психолог рассказала, что ждет 4-летнюю дочь Савичевой, которая не живет с мамой

Певица Юлия Савичева встретилась с 4-летней дочерью спустя полтора года разлуки

Что-то приключилось с ведущим «Прямого эфира» и Тиной Канделаки.

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Юлию Савичеву жестко осудили за то, что не видится с дочерью: «Зачем было рожать ребенка?»

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Все дело в приоритетах исполнительницы.

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Звезда уверена, что для ее ребенка так гораздо лучше.

16 фев 2021 14:16