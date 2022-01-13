Юлия Савичева
Психолог рассказала, что ждет 4-летнюю дочь Савичевой, которая не живет с мамой
Дочь Савичевой живет с родителями отца в Португалии.13 янв 2022 14:36
Певица Юлия Савичева встретилась с 4-летней дочерью спустя полтора года разлуки
Семья воссоединилась на январских праздниках.13 янв 2022 09:50
Андрей Малахов рассказал о страшном: «Мы не знали, вернемся ли домой»
Что-то приключилось с ведущим «Прямого эфира» и Тиной Канделаки.1 янв 2022 16:00
Николаев, Медынич, Зудина и Харатьян: раскрыты новые участники «Танцев со звездами»
Канал «Россия-1» готовится к новому сезону популярного шоу.28 дек 2021 13:54
Юлию Савичеву жестко осудили за то, что не видится с дочерью: «Зачем было рожать ребенка?»
Савичева отправила девочку жить в Португалию к родителям мужа.11 дек 2021 08:00
Певица Юлия Савичева рассказала о ревности мужа после выхода ее нового клипа
Савичева рассказала, как муж отреагировал на ее новый клип.24 ноя 2021 15:55
«Всем подряд раздают»: за что Дава и Милохин получили премию «Муз-ТВ»
Зрители «Муз-ТВ» возмущены выбором лауреатов премии.24 ноя 2021 09:11
Певица Юлия Савичева призналась в звездной болезни: «Крышу подснесло»
Выпускница «Фабрики звезд» дала откровенное интервью.15 ноя 2021 14:53
«Красотка с грустными глазами»: Долина скинула 20 лет на новом фото
Исполнительница хорошеет с каждым днем.6 ноя 2021 13:35
«Нежелание остаться одной»: Барановская намекнула на отсутствие партнера
Телеведущая не против найти красавчика.2 ноя 2021 14:09
«Тяжело дался выкидыш»: почему Савичева рассказала публике про неродившегося ребенка
Психолог рассказала, как Савичева пережила прервавшуюся беременность.14 окт 2021 13:58
«Поразил такой страх»: Юлия Савичева рассказала о жутких корпоративах 90-х
Певица вспомнила о временах до и после «Евровидения».25 авг 2021 14:40
«Переводят в обычную палату»: вышедшая из комы МакSим впервые обратилась с фанатам
Певица поражена, что провела без сознания больше месяца.9 авг 2021 15:10
«Сытенькая девочка была»: Юлия Савичева растрогала соцсети архивными фото
Певица выложила фотографии семнадцатилетней давности и поностальгировала вместе с фанатами.3 авг 2021 12:15
«Теперь у нее нет ни одного хита»: промоутер раскрыл причины падения популярности Савичевой
Все дело в приоритетах исполнительницы.25 фев 2021 13:37
«Вижу, что растет артистка»: Юлия Савичева показала трогательное видео с поющей дочкой
Певица с мужем поддерживают начинания наследницы.24 фев 2021 17:52
«Ребята-цыплята»: Максим Галкин показал трогательное фото Лизы и Гарри
Юные наследники юмориста умилили поклонников.22 фев 2021 13:43
«Жалко стирать эту красоту»: Юлия Савичева показала себя на видео без макияжа
Звезда рассказала фанатам о своем уходе за кожей.19 фев 2021 08:29
«Бросать профессию не хочу, потому что я буду несчастной»: Савичева рассказала, почему оставила дочь в Португалии
Звезда уверена, что для ее ребенка так гораздо лучше.16 фев 2021 14:16
«Это адское логово»: Савичева рассказала о расторжении контракта с продюсерским центром Фадеева
Участница «Евровидения 2004» обвинила в разрыве с лейблом окружение продюсера.9 фев 2021 14:06
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