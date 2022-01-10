Все новости Zivert

Zivert

Звезды
Танцующей на видео Бородиной дали совет: «Выпила — убери телефон»
Пользователи сети сравнили телеведущую с Ольгой Бузовой.
Звезды
«Обнюханная»: Зиверт напугала народ «косым» взглядом
Подписчики решили, что звезда странно выглядит.
Звезды в соцсетях
«Американская девушка получилась»: Таню Терешину в необычном образе сравнили с Zivert
Артистка стала обладательницей пышной шевелюры.
Звезды
«Видят во мне товарища по духу»: Киркоров объяснил, почему к нему так тянутся молодые звезды
Король российской эстрады на равных сотрудничает с молодыми эстрадными исполнителями.
Мода и красота
«Это костюм женщины по вызову»: Александр Васильев раскритиковал платье Яны Кошкиной
Фигуру звезды «Однажды в России» стилист посчитал неестественной.
Звезды
Роспотребнадзор проверит нарушения требований по профилактике коронавируса на концерте Zivert в Красноярске
Концертный зал может ждать участь «Ледового дворца».
Звезды
«Вместе мы можем все»: актрис из сериала «Чики» назвали «Женщинами года»
Самая «сильная» унесла статуэтку домой.
Звезды
«Наступаешь на поверхность вершины и гордо втыкаешь свой флажок»: Юлия Zivert стала лауреатом премии «Женщины года»
Радостью от покорения новых высот артистка поделилась с фанатами.
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