Zivert
Танцующей на видео Бородиной дали совет: «Выпила — убери телефон»
Пользователи сети сравнили телеведущую с Ольгой Бузовой.10 янв 2022 11:38
«Обнюханная»: Зиверт напугала народ «косым» взглядом
Подписчики решили, что звезда странно выглядит.20 ноя 2021 14:00
«Американская девушка получилась»: Таню Терешину в необычном образе сравнили с Zivert
Артистка стала обладательницей пышной шевелюры.1 мар 2021 09:14
«Видят во мне товарища по духу»: Киркоров объяснил, почему к нему так тянутся молодые звезды
Король российской эстрады на равных сотрудничает с молодыми эстрадными исполнителями.20 янв 2021 14:55
«Это костюм женщины по вызову»: Александр Васильев раскритиковал платье Яны Кошкиной
Фигуру звезды «Однажды в России» стилист посчитал неестественной.24 дек 2020 16:57
Роспотребнадзор проверит нарушения требований по профилактике коронавируса на концерте Zivert в Красноярске
Концертный зал может ждать участь «Ледового дворца».7 дек 2020 13:31
«Вместе мы можем все»: актрис из сериала «Чики» назвали «Женщинами года»
Самая «сильная» унесла статуэтку домой.20 ноя 2020 12:18
«Наступаешь на поверхность вершины и гордо втыкаешь свой флажок»: Юлия Zivert стала лауреатом премии «Женщины года»
Радостью от покорения новых высот артистка поделилась с фанатами.20 ноя 2020 08:17
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