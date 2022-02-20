Денис Агафонов
По утрам участвую в создании интересного инфополя для таких же отпетых киноманов, как и я... Пишу новости, проще говоря. А по вечерам - потихоньку обучаюсь режиссуре и надеюсь, что мое детище тоже когда-нибудь попадет в заголовки... Бьюсь головой о стену, проще говоря.
Бенедикт Камбербэтч уверен, что от увиденного в «Докторе Стрэндже 2» у зрителей закружится голова
Этому, на его взгляд, поспособствуют необычные режиссерские решения Сэма Рэйми.20 фев 2022 10:54
Бенедикт Камбербэтч не верил в грандиозный успех «Человека-паука: Нет пути домой»
Блокбастер занял шестую строчку в списке самых кассовых фильмов в истории.16 фев 2022 11:00
Эндрю Гарфилд рассказал, что побудило его согласиться на участие в «Человеке-пауке: Нет пути домой»
Он понял, что обязательно должен сняться в фильме, когда прочитал одну из сцен.18 янв 2022 14:29
Джона Хилл рассказал о своем веселом локдауне с Леонардо ДиКаприо
Актеры жили вместе во время работы над новым хитом Netflix.17 янв 2022 13:46
После «Тик-так…БУМ!» Эндрю Гарфилд с радостью снялся бы еще в одном мюзикле
Он попытается сохранить голос и навык игры на пианино.13 янв 2022 12:02
Элайджа Вуд вспомнил о своих впечатлениях от первого просмотра «Властелина колец: Братство кольца»
Он не смог сказать ни слова.4 янв 2022 10:56
Лоренс Фишберн уверен, что «Джон Уик 4» будет лучшим фильмом серии
Актеру, судя по всему, очень понравился сценарий.25 дек 2021 11:34
Мэрил Стрип обиделась на Дженнифер Лоуренс и Джону Хилла, не поняв комплимент в свой адрес
Коллеги назвали ее козой.9 дек 2021 13:41
Шоураннер сериала «Колесо времени» прокомментировал повсеместные сравнения с «Игрой престолов»
Он говорит, что разрабатывает сериал, который «действительно отличается» от всего, что было до него.26 ноя 2021 12:42
Леди Гага и Адам Драйвер сымпровизировали сцену секса в фильме «Дом Gucci»
«Мы чувствовали себя достаточно комфортно, чтобы делать то, что необходимо», — говорит Драйвер.20 ноя 2021 11:06
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