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Эту яблочную пастилу придумали больше ста лет назад: легко готовится в домашних условиях
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Денис Агафонов
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По утрам участвую в создании интересного инфополя для таких же отпетых киноманов, как и я... Пишу новости, проще говоря. А по вечерам - потихоньку обучаюсь режиссуре и надеюсь, что мое детище тоже когда-нибудь попадет в заголовки... Бьюсь головой о стену, проще говоря.

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Бенедикт Камбербэтч уверен, что от увиденного в «Докторе Стрэндже 2» у зрителей закружится голова
Этому, на его взгляд, поспособствуют необычные режиссерские решения Сэма Рэйми.
Кино
Бенедикт Камбербэтч не верил в грандиозный успех «Человека-паука: Нет пути домой»
Блокбастер занял шестую строчку в списке самых кассовых фильмов в истории.
Кино
Эндрю Гарфилд рассказал, что побудило его согласиться на участие в «Человеке-пауке: Нет пути домой»
Он понял, что обязательно должен сняться в фильме, когда прочитал одну из сцен.
Кино
Джона Хилл рассказал о своем веселом локдауне с Леонардо ДиКаприо
Актеры жили вместе во время работы над новым хитом Netflix.
Кино
После «Тик-так…БУМ!» Эндрю Гарфилд с радостью снялся бы еще в одном мюзикле
Он попытается сохранить голос и навык игры на пианино.
Кино
Элайджа Вуд вспомнил о своих впечатлениях от первого просмотра «Властелина колец: Братство кольца»
Он не смог сказать ни слова.
Кино
Лоренс Фишберн уверен, что «Джон Уик 4» будет лучшим фильмом серии
Актеру, судя по всему, очень понравился сценарий.
Кино
Мэрил Стрип обиделась на Дженнифер Лоуренс и Джону Хилла, не поняв комплимент в свой адрес
Коллеги назвали ее козой.
Кино
Шоураннер сериала «Колесо времени» прокомментировал повсеместные сравнения с «Игрой престолов»
Он говорит, что разрабатывает сериал, который «действительно отличается» от всего, что было до него.
Кино
Леди Гага и Адам Драйвер сымпровизировали сцену секса в фильме «Дом Gucci»
«Мы чувствовали себя достаточно комфортно, чтобы делать то, что необходимо», — говорит Драйвер.
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Эта мясная закуска понравится всем любителям необычных блюд: ее делают из свиных мозгов
Общество, 12 окт 2023 20:04
Эту яблочную пастилу придумали больше ста лет назад: легко готовится в домашних условиях
Общество, 12 окт 2023 19:04
Умные хозяйки подают шашлык на стол лишь в этой посуде: мясо всегда теплое
Общество, 12 окт 2023 16:24
Такие цветы приживутся и в темной квартире: отлично растут даже в тени
Общество, 12 окт 2023 16:04
Умные хозяйки скупают зубную пасту про запас: в ванную даже не заносят
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Не обязательно отдавать тренч в химчистку: освежить верхнюю одежду можно дома
Общество, 4 окт 2023 08:15
Так моют полы опытные клинеры: тараканы в доме не заведутся
Общество, 3 окт 2023 13:00
Меньше сахара и больше аромата: что добавляют в тыквенное варенье повара
Общество, 3 окт 2023 12:30
Хоста будет расти крупной и густой: с кустом нужно провести лишь одну процедуру
Общество, 3 окт 2023 12:15
Ни пылинки в книжных шкафах не будет: клинер раскрыла секрет поддержания чистоты
Общество, 3 окт 2023 12:00
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Что не так со страшным пожаром в Химках? Версий все больше, ясности все меньше
Общество, 9 дек 2022 09:51
Стала известна причина пожара в ТЦ «Мега Химки» в Москве: страшные кадры
Общество, 9 дек 2022 08:17
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