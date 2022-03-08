Мария Овчарева
Закончила журфак ТГУ, люблю сериалы, обожаю рисовать, занимаюсь боксом, хожу под парусом.
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Тактика сработала, и постановщик снимает для студии уже второй фильм.8 мар 2022 11:21
Третий сезон мультсериала «Харли Квинн» должен выйти уже в этом году
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На месте съемок «Острых козырьков» произошел масштабный пожар
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Рон Перлман дал проницательный комментарий о концовке «Не смотрите наверх»
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Хелен Миррен объяснила, почему ей нравится сниматься в боевиках в столь почтенном возрасте
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Режиссер «Главного героя» поделился новостями о сиквеле
Вместе с титульной звездой фильма Райаном Рейнольдсом он ищет достойные идеи для продолжения.24 фев 2022 14:55
Кейли Куоко объявила об окончании съемок второго сезона «Бортпроводницы»
По ее словам, съемки сезона были непростыми, «с мегавзлетами и падениями».22 фев 2022 13:53
Актриса Джейн Линч полагает, что в современных реалиях сериал «Хор» был бы невозможен
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Певец Шон Мендес озвучит заглавного героя мультфильма «Лайл, Лайл, крокодил»
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