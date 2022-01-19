Последние новости
Эта мясная закуска понравится всем любителям необычных блюд: ее делают из свиных мозгов
Эту яблочную пастилу придумали больше ста лет назад: легко готовится в домашних условиях
Умные хозяйки подают шашлык на стол лишь в этой посуде: мясо всегда теплое
Такие цветы приживутся и в темной квартире: отлично растут даже в тени
Умные хозяйки скупают зубную пасту про запас: в ванную даже не заносят
Редакция Политика конфиденциальности Контакты
Инесса Красовская

Косметолог и консультант по питанию.

Общество
Эксклюзив
6 секретов ухода за кожей лица зимой: советы косметолога для женщин 45+
Инесса Красовская рассказала, как обезопасить свою кожу от неприятных последствий холодов.
Общество
Эксклюзив
Чтобы влезть с любимые джинсы: какие блюда на новогоднем столе подарят счастье, а не лишние килограммы
Консультант по питанию дала простые рекомендации, на которые стоит ориентироваться при приготовлении блюд к Новому году.
Звезды
Эксклюзив
Голодающего Баскова поддержали: «Еда — наш враг»
Басков практикует интервальное голодание.
Звезды
Эксклюзив
Жуткое пятно на лице Ирины Пеговой оказалось бьюти-уходом
Актриса ухаживает за собой.
Звезды
Эксклюзив
Постаревшему Игорю Вернику дали советы по уходу за собой
Зрители подозревают, что актер делал пластические операции.
Мода и красота
Эксклюзив
Косметолог дала совет звезде «Дома-2», решившей переделать свое лицо
Косметолог рассказала, нужна ли Гозиас подтяжка лица.
Звезды
Эксклюзив
«Цены завышены»: эксперт оценила стоимость услуг в салоне жены Моргенштерна
Дилара открыла салон красоты в центре Москвы.
Звезды
Эксклюзив
«Совсем без еды»: близкие исхудавшей Гоар забили тревогу
Муж Аветисян может развестись с ней, если она не перестанет худеть.
Звезды
Эксклюзив
Внешность Виктории Лопыревой могла сгубить ошибка косметолога: видео
Поклонники просят звезду прекратить улучшать свою внешность.
Звезды
Эксклюзив
«Если честно, бред»: Асмус дает подозрительные советы по уходу
Кристина Асмус заявила, что не умывается водой.
Последнее
Эта мясная закуска понравится всем любителям необычных блюд: ее делают из свиных мозгов
Общество, 12 окт 2023 20:04
Эту яблочную пастилу придумали больше ста лет назад: легко готовится в домашних условиях
Общество, 12 окт 2023 19:04
Умные хозяйки подают шашлык на стол лишь в этой посуде: мясо всегда теплое
Общество, 12 окт 2023 16:24
Такие цветы приживутся и в темной квартире: отлично растут даже в тени
Общество, 12 окт 2023 16:04
Умные хозяйки скупают зубную пасту про запас: в ванную даже не заносят
Общество, 4 окт 2023 09:30
Главные новости
Не обязательно отдавать тренч в химчистку: освежить верхнюю одежду можно дома
Общество, 4 окт 2023 08:15
Так моют полы опытные клинеры: тараканы в доме не заведутся
Общество, 3 окт 2023 13:00
Меньше сахара и больше аромата: что добавляют в тыквенное варенье повара
Общество, 3 окт 2023 12:30
Хоста будет расти крупной и густой: с кустом нужно провести лишь одну процедуру
Общество, 3 окт 2023 12:15
Ни пылинки в книжных шкафах не будет: клинер раскрыла секрет поддержания чистоты
Общество, 3 окт 2023 12:00
Сюжеты
Что не так со страшным пожаром в Химках? Версий все больше, ясности все меньше
Общество, 9 дек 2022 09:51
Стала известна причина пожара в ТЦ «Мега Химки» в Москве: страшные кадры
Общество, 9 дек 2022 08:17
Категории