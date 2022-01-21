Александр Гордон
Замужняя Гордон вызвала смех из-за своего маникюра на свадьбе: «Денег не хватило»
Адвокат не стала выходить замуж в пышном платье и фате.21 янв 2022 08:20
Юрист Екатерина Гордон вышла замуж в третий раз
До этого она шесть лет состояла в отношениях с украинским бизнесменом.20 янв 2022 09:26
57-летнего Гордона и его молодую возлюбленную разоблачили: «Любви нет»
Телеведущий с супругой отдыхает на Мальдивах.19 янв 2022 14:13
Телеведущий Александр Гордон отдыхает с четвертой женой и сыновьями: фото
Развод с женой не мешает Гордону проводить с ней время.12 янв 2022 10:44
«Какая она деревня была»: Барановскую подняли на смех за старое фото
Телеведущая сильно изменилась после скандального развода с Андреем Аршавиным.2 янв 2022 17:00
Выяснилось, что звездные бабники маскируют частыми браками детские страхи: «Крик души дряхлеющего ловеласа»
Психологи объяснили, почему пожилые знаменитости по несколько раз женятся и выбирают в спутницы только молодых красавиц.1 дек 2021 15:52
Рустам Солнцев просит Стаса Пьеху посоветовать Билану наркологическую клинику
Шоумен считает, что пьяные выходки Димы можно обсуждать.1 дек 2021 15:31
«Мой пацан»: Кудрявцева странно поздравила Катю Гордон с днем рождения
Бывшая жена телеведущего Александра Гордона отметила свой 41-й день рождения.20 окт 2021 15:07
Кто озвучивает Локи в русском дубляже?
В фильмах и сериалах киновселенной Марвел Локи озвучивает Александр Олегович Гаврилин.13 окт 2021 14:34
«Очень многие этого ждали»: на Первый канал возвращается ток-шоу с Гордоном
Гордон возвращается в эфир Первого канала.9 окт 2021 12:00
«Попросят подписать — прибью»: Юлия Барановская рассказала о брачном договоре
Барановская не признает брачных договоров и мечтает встретить любовь.6 окт 2021 14:48
Рената Литвинова жалеет, что не снялась в «Грузе 200» Алексея Балабанова
Актриса показала архивное фото со съемок фильма «Жмурки».20 авг 2021 13:20
«Если есть совесть, нужно показывать»: зачем смотреть «Груз 200» Балабанова
Александр Гордон признал фильм не заслуживающим внимания, но кинокритик с его мнением не согласился.5 авг 2021 09:30
«Хочу уничтожить органы опеки»: Гордон объяснил грубое поведение на «Мужское/Женское»
Юрий Дудь задал ведущему провокационные вопросы.4 авг 2021 14:15
«Значит, спишь со всеми подряд»: Барановская о личной жизни после Аршавина
Телеведущая обещает, что, когда выйдет замуж, обязательно всем об этом сообщит.18 мар 2021 10:02
«Положительный тест на COVID-19»: телеведущий Александр Гордон госпитализирован в столичную больницу
Телеведущий чувствует себя нормально и находится в обычной палате.22 янв 2021 13:55
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