Александр Константинов попал на большие экраны благодаря шоу «Голод». Бывший спецназовец воспользовался шансом и полностью изменил свою жизнь, подарив зрителям много ярких образов.

Биография

Александр родился 15 августа 1980 года в семье военного в Крыму. Его детство с сестрой и братом прошло в военном гарнизоне и самым логичным школьному выпускнику показалось тоже сделать военную карьеру. Но вступительные экзамены будущая звезда провалил, потому что предварительно выпил.

Александр не растерялся и подал документы в Симферопольский техникум, где получил диплом менеджера-товароведа. Константинов все равно попал в армию — по призыву, и не куда-нибудь, а в спецназ, благо позволяли и рост в 182 см и вес в 77 кг.

Его семейство за это время перебралось на российскую часть материка, и будущий актер после армии получил гражданство РФ.

Родители жили в Каменск-Уральском, а Александр переехал в Королев, где работал его брат. Он без труда получил работу в охранном агентстве, а вскоре стал личным телохранителем бизнесмена. Такая должность требовала хорошей физической формы, и Александр не бросал занятия тяжелой атлетикой и кикбоксингом.

В 2004 году, когда телеканал ТНТ объявил кастинг для шоу «Голод», Константинов решил попробовать свои силы. Его давно манил экран, но учеба и жизнь в столице требовали денег, которых не было. Именно Александру удалось дольше всех продержаться в особняке без еды и финансов, а также завоевать симпатии зрителей. В итоге будущий актер получил пожизненные выплаты в одну тысячу долларов в месяц и шанс оплатить этими деньгами учебу в Щукинском училище.

Личная жизнь, жена и дети

Благодаря внешности будущий актер пользовался популярностью у противоположного пола. Он не планировал остепеняться раньше 35 лет, но собственные чувства разрушили все его планы.

Александр Константинов и Карина Сабирзянова

Одной из соперниц Александра в «Голоде» стала Карина Сабирзянова, выучившаяся на журналиста. Уже по время шоу будущая звезда начал ухаживать за красавицей, но та держалась холодно, ведь у нее уже был жених с престижной профессией юриста.

Ударом для Александра стала свадьба Карины, которую девушка сыграла в самый разгар шоу.

Константинов очень переживал, потому что влюбился без памяти. Но он дал Карине правой самой принять решение, и вскоре девушка приехала к нему в Москву, бросив мужа. Влюбленные жили вместе, но 10 лет не решались узаконить свои отношения, пока в 2013 году у них не родились близнецы Клим и Оливия. Через два месяца после появления наследников Александр и Карина официально стали мужем и женой. А вскоре в их семье появилась еще одна дочь, Теона.

Фильмы и сериалы с Александром Константиновым в главной роли

Кадр из сериала"ИП Пирогова"

Первую серьезную роль Александр сыграл еще во время учебы в Щукинском училище. Он прошел пробы на телеканале СТС и в итоге оказался в сериале «Одна ночь любви», где сыграл князя Михаила Воронцова. Вскоре он уже появился в роли возлюбленного модели Миранды Керр в комедии «Карамель».

Потом был целый каскад ролей второго плана и главные персонажи в лентах «Неваляшка», «Подсадная утка», «Отогрей мое сердце», «Сколько стоит счастье», «Дом у последнего фонаря». В 2014 году вышли сразу три крупных проекта с Константиновым в главных ролях: «Любовь и Роман», «Охота», «Слепой расчет».

В 2019 году актер много работал в украинских проектах: если ты меня простишь, «Кровная месть», «По разным берегам», «Стеклянная комната», «Судья».

Но зрителям он больше запомнился в образе Андрея, первой юношеской любви главной героини «ИП Пирогова».

В боевике «Возмездие» Александру повезло поработать с Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным, а в проекте «Жестокий мир мужчин» он был на одной площадке с Игорем Верником, Равшаной Курковой, Сергеем Чонишвили.

Инстаграм

Значительная часть общения со зрителями происходит на странице актера в Instagram. Здесь Александр не только делится кадрами со съемок и рассказывает о своей работе, он часто публикует забавные видео во своими детьми, делится семейными моментами. Константинов не из тех, кто скрывает родных от публики, и в его личном блоге можно часто увидеть его смеющуюся семью.