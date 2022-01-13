Алиса Казьмина
Тяжелобольная экс-супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина перестала выходить на связь
Пользователи сети бьют тревогу.13 янв 2022 13:31
«Меня готовят к операции»: бывшая жена Аршавина снова окажется на хирургическом столе
Аршавина намерена восстановить нос.29 окт 2021 15:28
«Здесь что-то другое»: экс-супруга Аршавина могла солгать о страшном диагнозе
Эксперт предположил, что диагноз Алисы Аршавиной может быть другим.12 окт 2021 14:54
«Он мне очень нужен»: Алиса Аршавина прокомментировала слухи о новом романе
Алиса Аршавина рассказала, что связывает ее с Петросом Погосяном.8 окт 2021 16:40
«Лицо – его нет»: бывшая жена Аршавина откровенно рассказала о своем состоянии
Серьезная операция, которая должна была состояться у Казьминой в сентябре, сорвалась.7 окт 2021 12:09
«Это нелюди»: экс-теща Аршавина назвала его с матерью моральными уродами
Бывшая супруга футболиста до сих пор в больнице, а суды продолжаются.17 мар 2021 11:31
Мать Аршавина через суд требует 2 миллиона от его тяжелобольной бывшей жены
Женщина недовольна, что экс-невестка до сих пор живет на территории ее квартиры.12 мар 2021 11:53
По решению суда: бывшая жена Аршавина с детьми должны покинуть особняк площадью 300 квадратных метров
Алиса Казьмина намерена продолжить судебное разбирательство.16 фев 2021 12:49
«После больницы, дома»: бывшая жена Аршавина показала изуродованное болезнью лицо
38-летняя журналистка Алиса Казьмина провела еще одну операцию на лице.4 фев 2021 12:43
«На его реакцию насмотрелись по трем детям»: Орлова прокомментировала нежелание Аршавина помогать Казьминой
Телеведущая выразила надежду на то, что модели обязательно помогут специалисты.2 фев 2021 08:10
«Сегодня хочется чуда»: бывшая жена Аршавина показала, как болезнь изменила ее лицо
Перестала закрывать лицо во время крещенской фотосъемки.19 янв 2021 15:23
«Я вспомнила историю Юлии Началовой»: Алиса Казьмина рассказала, как оказалась на волосок от смерти
Серьезно заболев, бывшая жена Аршавина вспомнила историю Юлии Началовой.12 янв 2021 14:09
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