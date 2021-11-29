Деми Ловато
Заядлых бодипизитивщиц уличили в маскировке «удушающих» страхов под жировыми складками: «Внутренняя трагедия»
Сексолог объяснила, с чем борются бодипозитивщицы на подсознательном уровне, пропагандируя ложные представления о красоте.29 ноя 2021 11:18
Деми Ловато выступит ведущей мини-сериала об НЛО
Вместе с ней искать следы внеземной цивилизации будут ее сестра Даллас и лучший друг Мэттью.12 май 2021 16:19
Деми Ловато не знает, как выжила после коктейля наркотиков
У звезды была передозировка.18 мар 2021 11:19
Деми Ловато призналась, что ее насильно лишили девственности
Артистка представила документальный фильм о себе.17 мар 2021 12:01
Деми Ловато сыграет в комедийном сериале NBC «Голодные»
Проект курирует создательница «Красоток в Кливленде».28 янв 2021 16:42
«Самая счастливая»: певица Ариана Гранде показала роскошное обручальное кольцо
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Дженнифер Лопес в дерзком платье покорила гостей и номинантов People’s Сhoice Awards
Джей Ло блистала и восхищала по собственному обыкновению.18 ноя 2020 08:54
Звезда «Хора» Дженна Ушковиц объявила о помолвке
34-летняя актриса принимает поздравления.3 авг 2020 11:05
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