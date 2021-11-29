Все новости Деми Ловато

Деми Ловато

Звезды
Заядлых бодипизитивщиц уличили в маскировке «удушающих» страхов под жировыми складками: «Внутренняя трагедия»
Сексолог объяснила, с чем борются бодипозитивщицы на подсознательном уровне, пропагандируя ложные представления о красоте.
ТВ и сериалы
Деми Ловато выступит ведущей мини-сериала об НЛО
Вместе с ней искать следы внеземной цивилизации будут ее сестра Даллас и лучший друг Мэттью.
Звезды
Деми Ловато не знает, как выжила после коктейля наркотиков
У звезды была передозировка.
Звезды
Деми Ловато призналась, что ее насильно лишили девственности
Артистка представила документальный фильм о себе.
ТВ и сериалы
Деми Ловато сыграет в комедийном сериале NBC «Голодные»
Проект курирует создательница «Красоток в Кливленде».
Звезды в соцсетях
«Самая счастливая»: певица Ариана Гранде показала роскошное обручальное кольцо
Актриса собралась замуж за риелтора, который раньше был танцором.
Звезды
Дженнифер Лопес в дерзком платье покорила гостей и номинантов People’s Сhoice Awards
Джей Ло блистала и восхищала по собственному обыкновению.
Звезды в соцсетях
Звезда «Хора» Дженна Ушковиц объявила о помолвке
34-летняя актриса принимает поздравления. 
Последнее
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
Звезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантов
Путешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
Общество, 16 ноя 2022 15:40
Не просто знают свои права: чем отличаются бомжи в США и России
Путешествия, 16 ноя 2022 15:31
«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFT
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 15:17
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
Общество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории