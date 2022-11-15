Спорт «Не мужское решение»: Губерниев набросился на Слуцкого, который покинул «Рубин» Легендарный российский тренер Леонид Слуцкий объявил о том, что уходит из «Рубина». Команда находится в Первой лиге и бьется за то, чтобы вернуться в РПЛ. 15 ноя 2022 11:59

Звезды Пьющую Бузову предупредили о страшном исходе: «Каждый день с бокалом!» Телеведущая сфотографировалась в ванной с шампанским в руках. 30 янв 2022 11:00

Звезды Никита Джигурда вызвал на бой Дмитрия Губерниева за оскорбление Нади Сысоевой Бои в октагоне становятся все более популярными. 12 янв 2022 15:49

Звезды Ольга Бузова заявила, что пьет коньяк по утрам Телеведущая высмеяла оскорбление Губерниева. 29 дек 2021 16:20

Звезды Сбежавший Моргенштерн, непреклонная Долина и Бузова против всех: топ-5 громких скандалов 2021 Шоу-бизнес не обходится без громких разбирательств, которые из года в года смакуют в Сети. 15 дек 2021 12:30

Звезды Высмеявшего Бузову за алкоголизм Губерниева разоблачили: «Он сам пьет» Спортивный комментатор сыграл бога хитрости для видеоролика. 12 дек 2021 13:00

Звезды Ольга Бузова поддержала Диму Билана, выступавшего в алкогольном состоянии Блондинка понимает певца, как никто другой. 29 ноя 2021 09:29

Звезды Полный «невменоз»: подозреваемая в алкоголизме Бузова в очередной раз спалилась Телеведущую снова подозревают в употреблении спиртного. 12 ноя 2021 16:27

«Вы врунья»: Губерниев обвинил Бузову во лжи Губерниев опроверг, что ненавидит Бузову. 15 окт 2021 15:32

Звезды в соцсетях «Толстовата, нужно худеть»: Дмитрий Губерниев потроллил сделавшую откровенное селфи Яну Кошкину Известный спортивный комментатор нелестно отозвался о фигуре Кошкиной и вызвал волну возмущения среди ее фанатов. 15 янв 2021 11:54

Звезды «Бюджет канала НТВ лопнет»: сколько запросил Губерниев за пробы на шоу «Звезды сошлись» Спортивный комментатор назвал условие, при котором согласится вести передачу. 4 дек 2020 11:29

Звезды «Себя не похвалишь»: в сети подвергают сомнению 1-е место Собчак в рейтинге цитируемых журналистов «Вы великолепнейший журналист, но Дудя смотрят больше всех остальных». 27 ноя 2020 15:09

Звезды в соцсетях «Танец перепуганных пингвинов»: фанаты пристыдили Семенович за видео со съемок клипа Певица опубликовала очередной неудачный контент в Instagram. 22 сен 2020 12:35