Дмитрий Губерниев
«Не мужское решение»: Губерниев набросился на Слуцкого, который покинул «Рубин»
Легендарный российский тренер Леонид Слуцкий объявил о том, что уходит из «Рубина». Команда находится в Первой лиге и бьется за то, чтобы вернуться в РПЛ.15 ноя 2022 11:59
Пьющую Бузову предупредили о страшном исходе: «Каждый день с бокалом!»
Телеведущая сфотографировалась в ванной с шампанским в руках.30 янв 2022 11:00
Никита Джигурда вызвал на бой Дмитрия Губерниева за оскорбление Нади Сысоевой
Бои в октагоне становятся все более популярными.12 янв 2022 15:49
Ольга Бузова заявила, что пьет коньяк по утрам
Телеведущая высмеяла оскорбление Губерниева.29 дек 2021 16:20
Сбежавший Моргенштерн, непреклонная Долина и Бузова против всех: топ-5 громких скандалов 2021
Шоу-бизнес не обходится без громких разбирательств, которые из года в года смакуют в Сети.15 дек 2021 12:30
Высмеявшего Бузову за алкоголизм Губерниева разоблачили: «Он сам пьет»
Спортивный комментатор сыграл бога хитрости для видеоролика.12 дек 2021 13:00
Ольга Бузова поддержала Диму Билана, выступавшего в алкогольном состоянии
Блондинка понимает певца, как никто другой.29 ноя 2021 09:29
Полный «невменоз»: подозреваемая в алкоголизме Бузова в очередной раз спалилась
Телеведущую снова подозревают в употреблении спиртного.12 ноя 2021 16:27
«Вы врунья»: Губерниев обвинил Бузову во лжи
Губерниев опроверг, что ненавидит Бузову.15 окт 2021 15:32
«Толстовата, нужно худеть»: Дмитрий Губерниев потроллил сделавшую откровенное селфи Яну Кошкину
Известный спортивный комментатор нелестно отозвался о фигуре Кошкиной и вызвал волну возмущения среди ее фанатов.15 янв 2021 11:54
«Бюджет канала НТВ лопнет»: сколько запросил Губерниев за пробы на шоу «Звезды сошлись»
Спортивный комментатор назвал условие, при котором согласится вести передачу.4 дек 2020 11:29
«Себя не похвалишь»: в сети подвергают сомнению 1-е место Собчак в рейтинге цитируемых журналистов
«Вы великолепнейший журналист, но Дудя смотрят больше всех остальных».27 ноя 2020 15:09
«Танец перепуганных пингвинов»: фанаты пристыдили Семенович за видео со съемок клипа
Певица опубликовала очередной неудачный контент в Instagram.22 сен 2020 12:35
«Дружеский поцелуй и прогулки за ручку»: Анна Семенович опровергла слухи о романе с Губерниевым
Певица заявила, что с известным комментатором они лишь друзья.21 сен 2020 11:21
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