Дмитрий Пчела входит в число самых привлекательных актеров отечественного кинематографа благодаря его харизме и запоминающейся внешности.

Биография и личная жизнь

Дмитрий родился 21 мая 1984 года в семье рыбака и экономиста. Родители Димы тогда жили в Таллине. Мальчик в старших классах готовился к поступлению к медицинский вуз, а о творческой профессии начал задумываться, когда едва не погиб в аварии. Пчела после происшествия изменился, начал писать стихи и решил после гимназии учиться на актера.

Он поступил в Школу-студию МХАТ, где открыли специальный курс для пополнения труппы Таллинского русского драмтеатра. Туда дипломированный артист и отправился после учебы и прослужил два года.

В 2008 году Дмитрий продолжил образование в Москве, теперь по направлению режиссуры. Он заочно учился в мастерской Леонида Хейфица в Щукинском училище, основное время посвящая работе в «Чеховской студии» и съемками в кино.

Жена и дети

Дмитрий не любит говорить о семье. Долго о его жене не было известно ничего, кроме имени — Екатерина.

Екатерина Рябова и Дмитрий Пчела

Екатерина Рябова окончила академию театрального искусства в Санкт-Петербурге. Дмитрий случайно увидел ее в записи дипломного проекта одного из студентов театрального вуза — и влюбился. Пришлось постараться, но Пчела нашел будущую супругу в социальных сетях и пригласил на свидание.

Молодые люди быстро понравились друг другу, и встречались так часто, как могли, учитывая расстояния между двумя столицами. Вскоре Екатерина решилась и переехала в любимому в Москву.

В 2014 году у актеров родилась дочь Софья, но и это не подтолкнуло их к регистрации отношений. Артист отшучивался, что копит деньги на пышное торжество.

Позже стало известно, что Рябова трижды ответила отказом на предложение Пчелы, но они продолжали жить вместе. И вот, в 2017 году пара объявила о подготовке к свадьбе, и в августе праздник состоялся.

В семье Екатерины и Дмитрия актерствуют не только взрослые. Софья в 2 месяца тоже снялась в кино, правда ей досталась роль мальчика — сына персонажа картины «Все только начинается», которого сыграл Пчела.

Дмитрий Пчела и Надежда Бахтина

Дмитрия не обошла стороной привычка зрителей приписывать актерам эмоции их экранных персонажей. Вот и Пчела оказался героев слухов о страстном романе после выхода на экраны сериала «Выбирая себя». Второе название картины «Няня», и именно с ее приходом в семье Кирилла и Ольги все меняется. Супругов сыграли Дмитрий Пчела и Надежда Бахтина. Поклонники с готовностью перенесли бурю страстей с экрана на реальных людей, посчитав, что актеры встречаются. Дмитрий не стал комментировать слухи, и они постепенно сошли на нет.

Главные роли в фильмах и сериалах

Кадр из сериала "Верни мою любовь"

В творческой копилке Дмитрия 43 проекта. Ему долго не предлагали главных ролей: Пчела работал в двух странах одновременно, и пока участвовал в постановках в Таллине, его успевали подзабыть в Москве. Первый актерский опыт он получил еще в студенческие времена, часто соглашаясь на небольшие роли, чтобы заработать на учебу.

Настоящая известность пришла к Дмитрию после выхода в 2014 году на экраны сериала «Верни мою любовь». С тех пор интересных предложений стало больше. В 2015 году вышла картина «Все только начинается», и актер стал узнаваемой персоной.

Лучше других зрителям запомнились фильмы Дмитрия Пчелы «Ради любви я все смогу» с Кристиной Казинской и Кириллом Дыцевичем, «Черная кровь» с Марией Порошиной и Олегом Алмазовым, «Разбитые сердца», «Лабиринты».

В 2019 году состоялась премьера фильма «Верь мне», в которой Дмитрий работал с женой Екатериной. Артист признался, что было странно изображать чужих людей, но они справились. В том же году зрители увидели картину «Цыганка», где Дмитрий сыграл ученого-филолога, который влюбился в дочь кочевого народа. В том же году на экраны вышли «Чистая психология» и «Остров обреченных».

Инстаграм

Актер не слишком часто обновляет свою страницу в Instagram (https://www.instagram.com/dmitriy_pchela/), ссылаясь на недостаток времени. Его личный блог полон не только творческих моментов, но и личных фотографий. Дмитрий делится кадрами подготовки к съемкам, например, спрашивает поклонников, какой наряд выбрать для первой сцены. А через пару дней может поделиться домашним снимком в обнимку с женой и дочерью.