Все новости Дмитрий Пчела

Дмитрий Пчела

Дмитрий Пчела входит в число самых привлекательных актеров отечественного кинематографа благодаря его харизме и запоминающейся внешности.

Биография и личная жизнь

Дмитрий родился 21 мая 1984 года в семье рыбака и экономиста. Родители Димы тогда жили в Таллине. Мальчик в старших классах готовился к поступлению к медицинский вуз, а о творческой профессии начал задумываться, когда едва не погиб в аварии. Пчела после происшествия изменился, начал писать стихи и решил после гимназии учиться на актера.

Он поступил в Школу-студию МХАТ, где открыли специальный курс для пополнения труппы Таллинского русского драмтеатра. Туда дипломированный артист и отправился после учебы и прослужил два года.

В 2008 году Дмитрий продолжил образование в Москве, теперь по направлению режиссуры. Он заочно учился в мастерской Леонида Хейфица в Щукинском училище, основное время посвящая работе в «Чеховской студии» и съемками в кино.

Жена и дети

Дмитрий не любит говорить о семье. Долго о его жене не было известно ничего, кроме имени — Екатерина.

Екатерина Рябова и Дмитрий Пчела

Екатерина Рябова окончила академию театрального искусства в Санкт-Петербурге. Дмитрий случайно увидел ее в записи дипломного проекта одного из студентов театрального вуза — и влюбился. Пришлось постараться, но Пчела нашел будущую супругу в социальных сетях и пригласил на свидание.

Молодые люди быстро понравились друг другу, и встречались так часто, как могли, учитывая расстояния между двумя столицами. Вскоре Екатерина решилась и переехала в любимому в Москву.

В 2014 году у актеров родилась дочь Софья, но и это не подтолкнуло их к регистрации отношений. Артист отшучивался, что копит деньги на пышное торжество.

Позже стало известно, что Рябова трижды ответила отказом на предложение Пчелы, но они продолжали жить вместе. И вот, в 2017 году пара объявила о подготовке к свадьбе, и в августе праздник состоялся.
В семье Екатерины и Дмитрия актерствуют не только взрослые. Софья в 2 месяца тоже снялась в кино, правда ей досталась роль мальчика — сына персонажа картины «Все только начинается», которого сыграл Пчела.

Дмитрий Пчела и Надежда Бахтина

Дмитрия не обошла стороной привычка зрителей приписывать актерам эмоции их экранных персонажей. Вот и Пчела оказался героев слухов о страстном романе после выхода на экраны сериала «Выбирая себя». Второе название картины «Няня», и именно с ее приходом в семье Кирилла и Ольги все меняется. Супругов сыграли Дмитрий Пчела и Надежда Бахтина. Поклонники с готовностью перенесли бурю страстей с экрана на реальных людей, посчитав, что актеры встречаются. Дмитрий не стал комментировать слухи, и они постепенно сошли на нет.

Главные роли в фильмах и сериалах

Кадр из сериала "Верни мою любовь"

В творческой копилке Дмитрия 43 проекта. Ему долго не предлагали главных ролей: Пчела работал в двух странах одновременно, и пока участвовал в постановках в Таллине, его успевали подзабыть в Москве. Первый актерский опыт он получил еще в студенческие времена, часто соглашаясь на небольшие роли, чтобы заработать на учебу.
Настоящая известность пришла к Дмитрию после выхода в 2014 году на экраны сериала «Верни мою любовь». С тех пор интересных предложений стало больше. В 2015 году вышла картина «Все только начинается», и актер стал узнаваемой персоной.

Лучше других зрителям запомнились фильмы Дмитрия Пчелы «Ради любви я все смогу» с Кристиной Казинской и Кириллом Дыцевичем, «Черная кровь» с Марией Порошиной и Олегом Алмазовым, «Разбитые сердца», «Лабиринты».

В 2019 году состоялась премьера фильма «Верь мне», в которой Дмитрий работал с женой Екатериной. Артист признался, что было странно изображать чужих людей, но они справились. В том же году зрители увидели картину «Цыганка», где Дмитрий сыграл ученого-филолога, который влюбился в дочь кочевого народа. В том же году на экраны вышли «Чистая психология» и «Остров обреченных».

Инстаграм

Актер не слишком часто обновляет свою страницу в Instagram (https://www.instagram.com/dmitriy_pchela/), ссылаясь на недостаток времени. Его личный блог полон не только творческих моментов, но и личных фотографий. Дмитрий делится кадрами подготовки к съемкам, например, спрашивает поклонников, какой наряд выбрать для первой сцены. А через пару дней может поделиться домашним снимком в обнимку с женой и дочерью.

Кино
Сколько серий и сезонов в сериале «Верни мою любовь»?
Сериал о любовном треугольнике вышел в 2014 году.
Звезды
«Люблю больше всех»: Дмитрий Пчела трогательно поздравил дочь
Актер показал редкие фото наследницы.
Звезды в соцсетях
«Вы в шикарной форме»: звезда сериала «Ради любви я все смогу» Дмитрий Пчела похвастался подкаченной фигурой
В перерывах между съемками актер проводит много времени в спортзале.
Звезды в соцсетях
«Это удар ниже пояса»: 36-летний Дмитрий Пчела поделился забавным фото с котиком
Звезда сериалов умилил поклонников новым снимком.
Звезды в соцсетях
«У красивой женщины красивый сын»: 36-летний Дмитрий Пчела показал редкое фото с мамой
Актер поздравил родительницу с днем рождения.
Звезды в соцсетях
«Секретный проект «про шашлыки»: Дмитрий Пчела и Антон Батырев интригуют сеть совместной работой
Актеры поделились общим фото из леса.
Звезды в соцсетях
«Впервые на экране с бородой»: Дмитрий Пчела восхитил сеть в сериале «Загадка Фибоначчи»
Актер пообещал зрителям «увлекательную детективную историю».
Звезды в соцсетях
«Любимый актер в клипе любимого певца!»: Дмитрий Пчела восхитил сеть съемками у Баскова
Артист исполнил главную роль в новом клипе певца.
Дети
«Папина принцесса»: нежное фото Дмитрия Пчелы с дочерью покорило фанатов
36-летний актер показал свою подросшую наследницу. 
Последнее
«Не умел на минималках»: подробности смерти сына Аркадия Инина
Звезды, 16 ноя 2022 19:15
Новый год на Шри-Ланке за разумные деньги: что предлагают туроператоры
Путешествия, 16 ноя 2022 19:09
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
Звезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантов
Путешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
Общество, 16 ноя 2022 15:40
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
Общество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории