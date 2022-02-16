Джейми Фокс

Бенедикт Камбербэтч не верил в грандиозный успех «Человека-паука: Нет пути домой»

Том Холланд рад, что ему наконец можно не думать о спойлерах, обсуждая «Человека-паука: Нет пути домой»

Актер признался, что хранить тайну о появлении в фильме определенных героев ему было особенно тяжело.

28 дек 2021 10:49