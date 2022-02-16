Джейми Фокс
Бенедикт Камбербэтч не верил в грандиозный успех «Человека-паука: Нет пути домой»
Блокбастер занял шестую строчку в списке самых кассовых фильмов в истории.16 фев 2022 11:00
Том Холланд рад, что ему наконец можно не думать о спойлерах, обсуждая «Человека-паука: Нет пути домой»
Актер признался, что хранить тайну о появлении в фильме определенных героев ему было особенно тяжело.28 дек 2021 10:49
Неохоту Джейми Фокса жениться на Кэти Холмс объяснили: «Единственно верная позиция»
Убежденный холостяк готов становиться отцом, но не мужем.16 дек 2021 12:11
Эмма Стоун ответила на слухи о своем возвращении к роли Гвен Стейси в «Человеке-пауке: Нет пути домой»
Она подтвердила недавние слова Эндрю Гарфилда.28 май 2021 14:10
Слух: Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд появятся во втором акте «Человека-паука: Нет пути домой»
Тому Холланду не придется сражаться в одиночестве.21 апр 2021 10:59
Джозеф Гордон-Левитт пострадал на съемках «Проекта Power»
Экшн-боевик от стримингового сервиса навредил здоровью актера.25 авг 2020 11:19
Джейми Фокс мечтает сыграть Спауна
Слухи о возвращении персонажа на экраны ходят уже более 20 лет.24 авг 2020 14:52
Джейми Фокс поблагодарил зрителей за поддержку «Проекта Power»
Лента вышла на Netflix на днях и сразу показала высокие рейтинги.21 авг 2020 12:20
Джейми Фокс и Джозеф Гордон-Левитт получают сверхспособности в трейлере нового боевика Netflix «Проект Power»
Стриминговая платформа готовится предложить зрителям необычную «супергеройскую» ленту со «взрослым» рейтингом.16 июл 2020 15:30
Джейсон Блум по-прежнему разрабатывает фильм по комиксам о Спауне
Идею мрачного хоррора с рейтингом 17+ продюсер надеется воплотить в скором времени.29 июн 2020 10:21
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