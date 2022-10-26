Елена Яковлева
Как выглядит новый Чебурашка: первый трейлер опубликовали в Сети
Полноценное видео, в котором можно рассмотреть любимого киногероя, теперь дает ответ, как выглядит новый Чебурашка.26 окт 2022 23:30
Преследует разочарование: Елена Яковлева бессознательно выдала проблемы личной жизни
Яковлева смотрит на мир через черное-белые очки.24 дек 2021 16:48
Дочь разведенного Лепса вызвала восхищение у россиян
Ева оказалась скромной девушкой.22 дек 2021 16:05
Актриса Елена Яковлева снялась с практически голым Филиппом Киркоровым
Елена Яковлева увидит жар-птицу только в конечной версии фильма.16 дек 2021 09:56
Ирина Розанова вспомнила, как смущала народ на съемках скандального фильма «Интердевочка»
Актриса ходила по городу в образе женщины легкого поведения.14 дек 2021 16:01
Сын Яковлевой удалил с лица татуировку с гробом: «Мама довольна»
Сын Елены Яковлевой работает в барбершопе.13 дек 2021 12:24
«Жуткая история»: сын Яковлевой может «плохо кончить» из-за неполноценности
Денис Шальных живет за счет звездной матери.9 ноя 2021 14:09
Будут ли снимать продолжение сериала «Склифосовский»?
Сериал о врачах «Склифосовский» впервые вышел на экраны в 2012 году.27 окт 2021 10:16
Кто озвучивал персонажей в мультфильме «Белка и Стрелка»?
“Белка и Стрелка” - российский полнометражный мультфильм, премьера которого состоялась в 2010 году.25 окт 2021 14:44
«Большие психологические проблемы»: что не так с дочерью Мадонны
Быть ребенком звезды — это тяжелый крест.19 окт 2021 11:20
«Что вы с ней сделали, кошмар!»: как наживаются на Елене Яковлевой в сети
Фанатскую страницу актрисы одолели продажники и гадалки.18 мар 2021 10:41
«Маме не нравится гроб на лице»: сын Елены Яковлевой показал лицо после частичного удаления татуировки
Сын популярной киноактрисы из сериала «Каменская» избавился от зловещей татуировки на лице.15 фев 2021 13:23
«Дело актера — не наряжаться, а обнажаться»: Елена Яковлева показала запоминающийся образ из «Последнего богатыря»
Актриса давно мечтала сыграть отрицательную роль, но ее Баба Яга получилась положительной.27 янв 2021 08:50
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