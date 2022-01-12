Эммануил Виторган
Эммануил Виторган прокомментировал новость о неожиданной смерти Михаила Зеленского
Отец бывшего мужа Собчак пожелал родным покойного сил.12 янв 2022 16:26
Малолетние дочери Эммануила Виторгана поздравили отца с 82-летием
Актер празднует свой день рождения.27 дек 2021 12:40
Максим Виторган рассказал, как рак изменил его отца-актера: «Другой человек»
В силу возраста актер не понимал, что происходит с родителем.8 дек 2021 11:13
Кто поет в фильме «Чародеи»?
Песни Иванушки Пухова, Виктора Коврова и Фомы Брыля поют исполнители этих ролей — Александр Абдулов, Эммануил Виторган, Михаил Светин.22 окт 2021 11:33
30 тысяч долларов за интервью: Малахов возмутился запросами звезды «Великолепного века» Мерьем Узерли
Телеведущий рассказал о гонорарах за ток-шоу.1 мар 2021 14:36
«Мои куколки»: 81-летний Виторган показал подросших дочек на трогательном видео с прогулки
Звезда отечественного кино поделился семейным видео.16 фев 2021 12:41
«21 год, как мы вместе»: Эммануил Виторган трогательно поздравил жену с годовщиной
Звезда советского кино похвастался семейным счастьем.8 фев 2021 14:44
«Выставили счет по 800 долларов в день»: жена Виторгана рассказала, как их в Киеве «обобрали» врачи
Ирина Млодик призналась, что они с супругом были «ошарашены хамством» медиков и неуважением к имени народного артиста.2 фев 2021 10:05
«Мне бы еще пару детей»: 81-летний Виторган в окружении дочерей задумался о прибавлении в семействе
Многодетный актер все свободное время проводит с малышками.26 янв 2021 14:22
Дочки 81-летнего Виторгана трогательно позировали в красном внедорожнике
Звезда «Склифосовского 8» обожает своих дочек.19 янв 2021 12:57
«Гены, они такие»: двухлетняя дочь Эммануила Виторгана показала папе новый сценический образ
В семье подрастает еще одна актриса.14 дек 2020 11:31
«Боюсь за всех наших возрастных любимых»: 53-летняя Рената Литвинова заразилась COVID
Поклонники актрисы желают ей поскорее справиться с недугом.8 дек 2020 13:51
«Приятно увидеть вас с дочками»: 80-летний Эммануил Виторган нарядил елку с двухлетней Этель и годовалой Кларой
Знаменитый артист опубликовал семейный снимок.7 дек 2020 13:55
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