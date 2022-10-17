Звезды «Повторение стало неинтересным»: продюсер о провале шоу «Маска. Танцы» Младший брат знаменитого шоу «Маска» удивил плохими рейтингами. 17 окт 2022 09:57

Звезды Авто Скандальный автоблогер Эрик Давидыч впервые женился Избранницей стала девушка, которую он знает 15 лет. 17 окт 2022 08:53

Звезды Ида Галич страстно поцеловала Тимура Батрутдинова Слухи о романе двух звезд ходят уже несколько недель. 16 окт 2022 10:48

Звезды Страдающим от похмелья Насте Ивлеевой и Иде Галич дали совет: «Лучше не пить» Блогер опубликовала переписку с Ивлеевой. 27 дек 2021 16:48

Звезды Блогер Ида Галич рассказала о жизни с родителями после развода В семье Галич за финансовыми вопросами следит мама Иды. 21 дек 2021 11:09

Звезды Блогеру Иде Галич дали совет, как справиться с депрессией после развода Звезда держала все в себе. 17 дек 2021 15:01

Звезды Психолог объяснила депрессию Иды Галич после развода: «Осознает свою ответственность» Галич рассказала, как пережила развод. 17 дек 2021 14:54

Звезды Поступок Дани Милохина вызвал оторопь у россиян: «Свиньи себя так не ведут» Тиктокер отметил 20-летие в столичном клубе. 9 дек 2021 15:55

Звезды Рустам Солнцев объяснил любовь взрослых звезд к Милохину: «Будут ходить, пока он в тренде» Звезды дружат в корыстных целях. 9 дек 2021 15:01

Звезды Даня Милохин отметил 20-летие с Евгенией Медведевой Тиктокер пригласил звезд на юбилей. 7 дек 2021 13:01

Звезды Шаляпин набросился на Дробыша после обвинения в убийстве: «Стыдно за вас» Продюсер рассказал об уголовном преступлении с участием артиста. 29 ноя 2021 14:47

Звезды Виктор Дробыш попросил Филиппа Киркорова покинуть шоу-бизнес Продюсер предложил Филиппу поработать в цирке или охранником. 29 ноя 2021 08:43

Звезды «Сиди дома!»: Волочкова вынудила свою маму уволиться из-за чувства стыда Волочкова не считала работу мамы достойной. 28 ноя 2021 16:00

Звезды «Обе мстительные и любительницы выпить»: названа причина сходства между Бузовой и Волочковой Объяснение поведению Бузовой и Волочковой нашли в астрологии. 24 ноя 2021 09:25

Звезды «Один секс»: Волочкову публично разнесли за пошлость Балерина рассказала, на какого мужчину она может обратить внимание. 20 ноя 2021 09:00

Звезды Певица Любовь Успенская рассказала о домашнем насилии в браке с Александром Плаксиным Плаксин избивал жену на глазах у ее дочери. 19 ноя 2021 10:27

Звезды Блогер Ида Галич не взяла сына в Сочи из-за болезни: «Ему нельзя летать» Этой осенью маленький Леон попал в больницу. 16 ноя 2021 16:01

Звезды Разведенная телеведущая Ида Галич находится в поисках нового возлюбленного Ида Галич готова ко второму ребенку. 16 ноя 2021 12:36

Звезды Объявившую о расставании с Элджеем Ивлееву сравнили с разведенной Бузовой Ивлеева стала брюнеткой и вызвала споры в социальных сетях. 16 ноя 2021 11:51