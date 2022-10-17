Ида Галич
«Повторение стало неинтересным»: продюсер о провале шоу «Маска. Танцы»
Младший брат знаменитого шоу «Маска» удивил плохими рейтингами.17 окт 2022 09:57
Скандальный автоблогер Эрик Давидыч впервые женился
Избранницей стала девушка, которую он знает 15 лет.17 окт 2022 08:53
Ида Галич страстно поцеловала Тимура Батрутдинова
Слухи о романе двух звезд ходят уже несколько недель.16 окт 2022 10:48
Страдающим от похмелья Насте Ивлеевой и Иде Галич дали совет: «Лучше не пить»
Блогер опубликовала переписку с Ивлеевой.27 дек 2021 16:48
Блогер Ида Галич рассказала о жизни с родителями после развода
В семье Галич за финансовыми вопросами следит мама Иды.21 дек 2021 11:09
Блогеру Иде Галич дали совет, как справиться с депрессией после развода
Звезда держала все в себе.17 дек 2021 15:01
Психолог объяснила депрессию Иды Галич после развода: «Осознает свою ответственность»
Галич рассказала, как пережила развод.17 дек 2021 14:54
Поступок Дани Милохина вызвал оторопь у россиян: «Свиньи себя так не ведут»
Тиктокер отметил 20-летие в столичном клубе.9 дек 2021 15:55
Рустам Солнцев объяснил любовь взрослых звезд к Милохину: «Будут ходить, пока он в тренде»
Звезды дружат в корыстных целях.9 дек 2021 15:01
Даня Милохин отметил 20-летие с Евгенией Медведевой
Тиктокер пригласил звезд на юбилей.7 дек 2021 13:01
Шаляпин набросился на Дробыша после обвинения в убийстве: «Стыдно за вас»
Продюсер рассказал об уголовном преступлении с участием артиста.29 ноя 2021 14:47
Виктор Дробыш попросил Филиппа Киркорова покинуть шоу-бизнес
Продюсер предложил Филиппу поработать в цирке или охранником.29 ноя 2021 08:43
«Сиди дома!»: Волочкова вынудила свою маму уволиться из-за чувства стыда
Волочкова не считала работу мамы достойной.28 ноя 2021 16:00
«Обе мстительные и любительницы выпить»: названа причина сходства между Бузовой и Волочковой
Объяснение поведению Бузовой и Волочковой нашли в астрологии.24 ноя 2021 09:25
«Один секс»: Волочкову публично разнесли за пошлость
Балерина рассказала, на какого мужчину она может обратить внимание.20 ноя 2021 09:00
Певица Любовь Успенская рассказала о домашнем насилии в браке с Александром Плаксиным
Плаксин избивал жену на глазах у ее дочери.19 ноя 2021 10:27
Блогер Ида Галич не взяла сына в Сочи из-за болезни: «Ему нельзя летать»
Этой осенью маленький Леон попал в больницу.16 ноя 2021 16:01
Разведенная телеведущая Ида Галич находится в поисках нового возлюбленного
Ида Галич готова ко второму ребенку.16 ноя 2021 12:36
Объявившую о расставании с Элджеем Ивлееву сравнили с разведенной Бузовой
Ивлеева стала брюнеткой и вызвала споры в социальных сетях.16 ноя 2021 11:51
«Секс на одну ночь»: отчаявшаяся Муцениеце рассказала о попытках забыть Прилучного
Агата Муцениеце рассказала о личной жизни после расставания с Прилучным.12 ноя 2021 14:10
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