Все новости Ида Галич

Ида Галич

Звезды
«Повторение стало неинтересным»: продюсер о провале шоу «Маска. Танцы»
Младший брат знаменитого шоу «Маска» удивил плохими рейтингами.
Звезды Авто
Скандальный автоблогер Эрик Давидыч впервые женился
Избранницей стала девушка, которую он знает 15 лет.
Звезды
Ида Галич страстно поцеловала Тимура Батрутдинова
Слухи о романе двух звезд ходят уже несколько недель.
Звезды
Страдающим от похмелья Насте Ивлеевой и Иде Галич дали совет: «Лучше не пить»
Блогер опубликовала переписку с Ивлеевой.
Звезды
Блогер Ида Галич рассказала о жизни с родителями после развода
В семье Галич за финансовыми вопросами следит мама Иды.
Звезды
Блогеру Иде Галич дали совет, как справиться с депрессией после развода
Звезда держала все в себе.
Звезды
Психолог объяснила депрессию Иды Галич после развода: «Осознает свою ответственность»
Галич рассказала, как пережила развод.
Звезды
Поступок Дани Милохина вызвал оторопь у россиян: «Свиньи себя так не ведут»
Тиктокер отметил 20-летие в столичном клубе.
Звезды
Рустам Солнцев объяснил любовь взрослых звезд к Милохину: «Будут ходить, пока он в тренде»
Звезды дружат в корыстных целях.
Звезды
Даня Милохин отметил 20-летие с Евгенией Медведевой
Тиктокер пригласил звезд на юбилей.
Звезды
Шаляпин набросился на Дробыша после обвинения в убийстве: «Стыдно за вас»
Продюсер рассказал об уголовном преступлении с участием артиста.
Звезды
Виктор Дробыш попросил Филиппа Киркорова покинуть шоу-бизнес
Продюсер предложил Филиппу поработать в цирке или охранником.
Звезды
«Сиди дома!»: Волочкова вынудила свою маму уволиться из-за чувства стыда
Волочкова не считала работу мамы достойной.
Звезды
«Обе мстительные и любительницы выпить»: названа причина сходства между Бузовой и Волочковой
Объяснение поведению Бузовой и Волочковой нашли в астрологии.
Звезды
«Один секс»: Волочкову публично разнесли за пошлость
Балерина рассказала, на какого мужчину она может обратить внимание.
Звезды
Певица Любовь Успенская рассказала о домашнем насилии в браке с Александром Плаксиным
Плаксин избивал жену на глазах у ее дочери.
Звезды
Блогер Ида Галич не взяла сына в Сочи из-за болезни: «Ему нельзя летать»
Этой осенью маленький Леон попал в больницу.
Звезды
Разведенная телеведущая Ида Галич находится в поисках нового возлюбленного
Ида Галич готова ко второму ребенку.
Звезды
Объявившую о расставании с Элджеем Ивлееву сравнили с разведенной Бузовой
Ивлеева стала брюнеткой и вызвала споры в социальных сетях.
Звезды
«Секс на одну ночь»: отчаявшаяся Муцениеце рассказала о попытках забыть Прилучного
Агата Муцениеце рассказала о личной жизни после расставания с Прилучным.
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«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
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Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантов
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Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
Общество, 16 ноя 2022 15:40
Не просто знают свои права: чем отличаются бомжи в США и России
Путешествия, 16 ноя 2022 15:31
«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFT
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 15:17
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
Общество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
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