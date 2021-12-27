Все новости Иван Телегин

Иван Телегин

Звезды
Первая жена Ивана Телегина отсудила часть его доходов на алименты при поддержке Пелагеи
Пелагея дарит подарки ребенку бывшего мужа.
Звезды
157 статья: что грозит Телегину за неуплату алиментов
Российский хоккеист Иван Телегин судится с бывшей женой за неуплату алиментов.
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У экс-жены Телегина нет денег даже на еду: «Пелагея продолжает помогать»
Не только певицу хоккеист оставил с ребенком на руках.
Звезды
«Ее мать нанимала детективов»: знакомая экс-мужа Пелагеи рассказала, что певица «ищет спрятанные активы Телегина»
«Переписал все на друзей», чтобы скрыть имущество от бывшей жены.
Дети
«Расти прекрасной как твоя мама»: Пелагея трогательно поздравила дочь с четвертым днем рождения
Запись знаменитость проиллюстрировала милым видео.
Дети
«Тася с мамой и папой»: Пелагея празднует Рождество вместе с бывшим мужем
Поклонники оценили взрослый подход певицы к решению проблем.
Звезды
«Хотела дочкины алименты»: после развода Пелагея будет получать от Телегина 1 миллион рублей
«В суде билась за каждую копейку».
Звезды
«Дальше — раздел имущества»: Пелагея и Иван Телегин официально в разводе
Пока спортивная карьера не окончена, алименты будут приличными.
Звезды
Пелагея хочет отсудить у бывшего мужа Ивана Телегина 5 миллионов долларов
Пелагея оценила свой брак в кругленькую сумму.
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