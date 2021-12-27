Звезды Первая жена Ивана Телегина отсудила часть его доходов на алименты при поддержке Пелагеи Пелагея дарит подарки ребенку бывшего мужа. 27 дек 2021 14:04

Звезды 157 статья: что грозит Телегину за неуплату алиментов Российский хоккеист Иван Телегин судится с бывшей женой за неуплату алиментов. 19 окт 2021 13:29

Звезды У экс-жены Телегина нет денег даже на еду: «Пелагея продолжает помогать» Не только певицу хоккеист оставил с ребенком на руках. 14 сен 2021 12:20

Звезды «Ее мать нанимала детективов»: знакомая экс-мужа Пелагеи рассказала, что певица «ищет спрятанные активы Телегина» «Переписал все на друзей», чтобы скрыть имущество от бывшей жены. 28 янв 2021 08:33

Дети «Расти прекрасной как твоя мама»: Пелагея трогательно поздравила дочь с четвертым днем рождения Запись знаменитость проиллюстрировала милым видео. 22 янв 2021 12:34

Дети «Тася с мамой и папой»: Пелагея празднует Рождество вместе с бывшим мужем Поклонники оценили взрослый подход певицы к решению проблем. 8 янв 2021 12:36

Звезды «Хотела дочкины алименты»: после развода Пелагея будет получать от Телегина 1 миллион рублей «В суде билась за каждую копейку». 11 дек 2020 17:14

Звезды «Дальше — раздел имущества»: Пелагея и Иван Телегин официально в разводе Пока спортивная карьера не окончена, алименты будут приличными. 9 дек 2020 15:26