Кейт Хадсон
Вокруг продолжения «Достать ножи» вспыхнул скандал из-за роли Дэниела Крейга
Герой Бенуа Бланк подвергся критике со стороны поклонников.17 окт 2022 11:59
Кэтрин Хан обещает «олдскульный ансамбль» в сиквеле «Достать ножи»
Работа над лентой напомнила актрисе ее юность.27 фев 2022 15:10
Фото: Билли Айлиш, Кристен Стюарт, Меган Фокс и другие на Met Gala 2021
На красной дорожке собрались десятки звезд.14 сен 2021 13:00
Лесли Одом — младший рассказал, чего ждать от «Достать ножи 2»
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Бывшая жена Абрамовича Дарья Жукова и миллиардер Ставрос Ниархос станут родителями
Бизнеследи беременна во второй раз.15 дек 2020 13:04
«Школа Брэда Питта, Шарлиз Терон и Кейт Хадсон»: Анастасия Стежко рассказала об опыте учебы в Лос-Анджелесе
Звезде «Лондонграда» и «Полицейского с Рублевки» посчастливилось пройти курсы мастерства у Иванны Чаббак.26 ноя 2020 22:16
«Мы оба очень разборчивы»: Голди Хоун и Курт Рассел вновь поженятся в Голливуде
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«Красивая пара»: бывшая жена Абрамовича похвасталась фото со свадьбы с миллиардером
Пышное торжество обошлось паре в 6,5 млн долларов.18 ноя 2020 14:24
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