Все новости Марат Башаров

Марат Башаров

Звезды
Татьяна Тарасова столкнула лбами друзей и врагов Марата Башарова
Отголоски скандальной истории с Екатериной Архаровой все еще слышны.
Звезды
Психолог объяснила, почему избивающего женщин Башарова любят в России
Известных актеров одного за другим обвиняют в харассменте.
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«Изгнание» Утяшевой с ТНТ: кто станет новой ведущей шоу «Танцы» и причем тут скандал с Кабаевой
Слухи об увольнении Ляйсан Утяшевой с телеканала, появившиеся в декабре, обрастают новыми неожиданными подробностями.
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Старое фото Орбакайте и Башарова вызвало шквал обсуждений: «Вечно пьяные»
Артисты выпивали вместе.
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«Мужику можно»: почему избивающего женщин Башарова поддерживают поклонники
Тарасова испытывает к Башарову исключительно неприязнь.
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От Милохина до Муцениеце: пары «Ледникового периода», между которыми на льду разгорелись чувства
Шоу, которое нередко называют аналогом «Давай поженимся!», подарило россиянам не одну историю жаркого романа, который зародился на льду.
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Марат Башаров впервые прокомментировал смерть партнерши по шоу «Танцы со звездами» от COVID-19
Актер рассказал о крепком здоровье партнерши по танцам.
Звезды
«Это повторится»: что грозит новой возлюбленной избивающего женщин Башарова
Актер Марат Башаров заявил о том, что в его жизнь пришла новая любовь.
Звезды
«Оказался крысой»: Марат Башаров жестко высказался о Сергее Сафронове
Башаров вспомнил скандал коллеги со взятками.
Звезды
«Хороший составчик»: Евгения Лоза приступила к съемкам в новом фильме
Актриса уехала в Тверскую область.
Дети
«Папины гены!»: бывшая жена Марата Башарова показала подросшего сына
Актриса рассказала, как провела время с мальчиком.
Звезды
«Я думала, это Башаров»: Яна Кошкина восхитила фанатов радикальным перевоплощением
Звезда показала «студенческий» кадр, где она запечатлена в образе Бабы-Яги.
Дети
«Маленький пухляш»: Елизавета Шевыркова отдыхает с подросшим сыном Марата Башарова на Мальдивах
Девушка опубликовала трогательное семейное фото.
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