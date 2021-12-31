Марат Башаров
Татьяна Тарасова столкнула лбами друзей и врагов Марата Башарова
Отголоски скандальной истории с Екатериной Архаровой все еще слышны.31 дек 2021 16:00
Психолог объяснила, почему избивающего женщин Башарова любят в России
Известных актеров одного за другим обвиняют в харассменте.20 дек 2021 15:29
«Изгнание» Утяшевой с ТНТ: кто станет новой ведущей шоу «Танцы» и причем тут скандал с Кабаевой
Слухи об увольнении Ляйсан Утяшевой с телеканала, появившиеся в декабре, обрастают новыми неожиданными подробностями.15 дек 2021 14:30
Старое фото Орбакайте и Башарова вызвало шквал обсуждений: «Вечно пьяные»
Артисты выпивали вместе.13 дек 2021 11:18
«Мужику можно»: почему избивающего женщин Башарова поддерживают поклонники
Тарасова испытывает к Башарову исключительно неприязнь.7 дек 2021 14:42
От Милохина до Муцениеце: пары «Ледникового периода», между которыми на льду разгорелись чувства
Шоу, которое нередко называют аналогом «Давай поженимся!», подарило россиянам не одну историю жаркого романа, который зародился на льду.25 ноя 2021 11:14
Марат Башаров впервые прокомментировал смерть партнерши по шоу «Танцы со звездами» от COVID-19
Актер рассказал о крепком здоровье партнерши по танцам.18 ноя 2021 13:06
«Это повторится»: что грозит новой возлюбленной избивающего женщин Башарова
Актер Марат Башаров заявил о том, что в его жизнь пришла новая любовь.25 окт 2021 09:48
«Оказался крысой»: Марат Башаров жестко высказался о Сергее Сафронове
Башаров вспомнил скандал коллеги со взятками.25 окт 2021 08:45
«Хороший составчик»: Евгения Лоза приступила к съемкам в новом фильме
Актриса уехала в Тверскую область.6 окт 2021 14:18
«Папины гены!»: бывшая жена Марата Башарова показала подросшего сына
Актриса рассказала, как провела время с мальчиком.4 фев 2021 15:44
«Я думала, это Башаров»: Яна Кошкина восхитила фанатов радикальным перевоплощением
Звезда показала «студенческий» кадр, где она запечатлена в образе Бабы-Яги.22 дек 2020 11:06
«Маленький пухляш»: Елизавета Шевыркова отдыхает с подросшим сыном Марата Башарова на Мальдивах
Девушка опубликовала трогательное семейное фото.3 дек 2020 10:51
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