Мэтт Дэймон
Анна Курникова и Энрике Иглесиас живут в особняке за 26 миллионов долларов
У супругов есть собственная пристань и теннисный корт.13 янв 2022 13:44
Сколько всего частей у фильма про Джейсона Борна?
Серия боевиков о бывшем сотруднике ЦРУ и профессиональном киллере, потерявшем память, вышла с 2002 по 2016 годы.22 окт 2021 12:55
Из фильма «Последняя дуэль» вырезали поцелуй Бена Аффлека и Мэтта Дэймона
Режиссер Ридли Скотт посчитал сцену отвлекающей.15 окт 2021 14:36
Рыцарь: Бен Аффлек защитил Дженнифер Лопес от агрессивного фаната
Инцидент произошел в аэропорту Венеции.13 сен 2021 10:45
Мэтт Дэймон проходил пробы на роль Робина в двух фильмах о Бэтмене
Это случилось на заре его карьеры.31 июл 2021 11:50
Съемки «Тора: Любовь и гром» подошли к концу
Работа проходила с января этого года.31 май 2021 14:13
На новых фото со съемок «Тора: Любовь и гром» запечатлели декорации Нового Асгарда
Конструкции возводят для финального блока производства.24 май 2021 12:07
Крис Хемсворт поделился забавным «малобюджетным постером» «Тора: Любовь и гром»
Асгардский громовержец и весельчак режиссер на совместном селфи.17 май 2021 16:47
Крис Хемсворт рассказал, какое давление испытывают создатели «Тора: Любовь и гром»
По словам актера, это служит отличным мотиватором сделать фильм как можно лучше.16 мар 2021 15:20
Крис Хемсворт рассказал, какое давление испытывают создатели «Тора: Любовь и гром»
По словам актера, это служит отличным мотиватором сделать фильм как можно лучше.16 мар 2021 15:20
Крис Хемсворт рассказал, какое давление испытывают создатели «Тора: Любовь и гром»
По словам актера, это служит отличным мотиватором сделать фильм как можно лучше.16 мар 2021 15:20
Крис Хемсворт рассказал, какое давление испытывают создатели «Тора: Любовь и гром»
По словам актера, это служит отличным мотиватором сделать фильм как можно лучше.16 мар 2021 15:20
Крис Хемсворт рассказал, какое давление испытывают создатели «Тора: Любовь и гром»
По словам актера, это служит отличным мотиватором сделать фильм как можно лучше.16 мар 2021 15:20
Джоди Комер сыграет жену Наполеона в новом фильме с Хоакином Фениксом
Режиссировать картину будет Ридли Скотт.3 мар 2021 11:25
Продюсер «Джейсона Борна» Фрэнк Маршалл надеется снять 6 часть франшизы
Последние на данный момент фильмы серии не показали заинтересованности зрителей в истории об агенте ЦРУ.19 июн 2020 14:16
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