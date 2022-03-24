Николас Кейдж
Николас Кейдж выразил несогласие критикой Мартина Скорсезе и Фрэнсиса Форда Копполы в адрес фильмов Marvel
Напомним, Кейдж приходится Копполе племянником.24 мар 2022 16:51
Николас Кейдж четыре раза отвергал предложение сыграть в фильме «Невыносимая тяжесть огромного таланта»
Об этом рассказал сам актер.13 мар 2022 12:27
Николас Кейдж сравнил актерское мастерство со смешанными боевыми искусствами
По его словам, ограничиться одним стилем игры невозможно.11 янв 2022 13:24
58-летний Николас Кейдж ошеломил народ: «Сделал внучке ребеночка»
Поклонники считают, что Николасу Кейджу нужен отдых.10 янв 2022 14:38
В какой последовательности смотреть все части «Призрачного гонщика»?
Основой для кинодилогии о Призрачном гонщике послужили комиксы издательства Marvel.17 дек 2021 12:43
Кто озвучивает Джонни Деппа в фильмах на русском?
Американский актер дебютировал в «Кошмаре на улице Вязов» в 1984 году.22 окт 2021 15:24
В пятый раз: Николас Кейдж женился на 26-летней избраннице
Молодожены поклялись друг другу в верности в стихах хайку.9 мар 2021 10:57
Слух: Джей Джей Абрамс встретился со сценаристами для обсуждения нового фильма о Супермене
Человек из стали может вернуться с новым режиссером.24 дек 2020 17:18
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