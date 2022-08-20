Оуэн Уилсон
У Оуэна Уилсона были проблемы с Marvel из-за того, что он слишком много рассказывал о «Локи»
Теперь актер старается помалкивать.20 авг 2022 14:48
Сиквел «Незваных гостей» откладывается из-за участия Оуэна Уилсона в съемках «Особняка с привидениями»
Проект заморозили незадолго до старта производства.29 сен 2021 12:43
Ждем Блэйда: В четвертой серии «Локи» подтвердилось существование вампиров в киновселенной Marvel
Осторожно, статья содержит спойлеры.1 июл 2021 12:59
Сценарист «Локи» обещает яркие камео: «Ожидайте неожиданного»
По его словам, в сериале можно ожидать любых персонажей, на которых у Marvel только есть права.7 июн 2021 16:26
Том Хиддлстон получает новые суперспособности в свежем проморолике «Локи»
Теперь в арсенале бога хитрости не только иллюзия.28 май 2021 16:22
По слухам, съемки второго сезона «Локи» начнутся «в ближайшем будущем»
Производство пройдет в Великобритании.4 май 2021 11:13
Тому Хиддлстону не верится, что он до сих пор играет Локи
И он благодарен за оказанную ему честь.12 апр 2021 15:24
Айла Фишер готова сняться в сиквеле «Незваных гостей»
И не одинока в своем желании.1 дек 2020 16:49
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