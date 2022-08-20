Оуэн Уилсон

У Оуэна Уилсона были проблемы с Marvel из-за того, что он слишком много рассказывал о «Локи»

Сиквел «Незваных гостей» откладывается из-за участия Оуэна Уилсона в съемках «Особняка с привидениями»

Ждем Блэйда: В четвертой серии «Локи» подтвердилось существование вампиров в киновселенной Marvel

По его словам, в сериале можно ожидать любых персонажей, на которых у Marvel только есть права.

Теперь в арсенале бога хитрости не только иллюзия.

Том Хиддлстон получает новые суперспособности в свежем проморолике «Локи»

Тому Хиддлстону не верится, что он до сих пор играет Локи

И он благодарен за оказанную ему честь.

12 апр 2021 15:24