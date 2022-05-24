Все новости Рики Мартин

Рики Мартин

Кино
Рики Мартин сыграет в комедийном сериале «Миссис Американский пирог»
Певец составит компанию Кристен Уиг и Лоре Дерн.
Звезды
Отекшего рэпера Тимати не узнали на отдыхе: «Ему 55?»
Тимати удивил постаревшим видом.
Звезды
Анна Курникова и Энрике Иглесиас живут в особняке за 26 миллионов долларов
У супругов есть собственная пристань и теннисный корт.
Звезды
«У нас другой менталитет»: какие удары судьбы грозят звездам, решившимся на каминг-аут в России
Психолог объяснила, почему российские артисты боятся идти по стопам западных коллег в вопросах сексуальной ориентации.
ТВ и сериалы
В новом проморолике «Локи» анонсировали раскрытие предыстории Сильвии
Героиня столкнулась с УВИ еще в детстве.
ТВ и сериалы
Том Хиддлстон получает новые суперспособности в свежем проморолике «Локи»
Теперь в арсенале бога хитрости не только иллюзия.
ТВ и сериалы
Накал растет: Netflix выпустил трейлер четвертого сезона «Элиты»
Премьера продолжения нашумевшей подростковой криминальной драмы состоится 18 июня.
Кино
Слух: Disney собирается выпустить сиквел «Мулан»
Даже несмотря на кассовый провал, особенно на китайском кинорынке.
Дети
«Делает со мной все, что хочет»: 49-летний Рики Мартин показал годовалого сына
В прошлом году у певца родился четвертый ребенок.
Дети
Рики Мартин поделился редким фото сына
В семье актера планируется еще 8 детей.
Последнее
«Не умел на минималках»: подробности смерти сына Аркадия Инина
Звезды, 16 ноя 2022 19:15
Новый год на Шри-Ланке за разумные деньги: что предлагают туроператоры
Путешествия, 16 ноя 2022 19:09
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
Звезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантов
Путешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
Общество, 16 ноя 2022 15:40
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
Общество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
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