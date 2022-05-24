Рики Мартин
Рики Мартин сыграет в комедийном сериале «Миссис Американский пирог»
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Накал растет: Netflix выпустил трейлер четвертого сезона «Элиты»
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Даже несмотря на кассовый провал, особенно на китайском кинорынке.26 мар 2021 14:42
«Делает со мной все, что хочет»: 49-летний Рики Мартин показал годовалого сына
В прошлом году у певца родился четвертый ребенок.18 янв 2021 14:53
Рики Мартин поделился редким фото сына
В семье актера планируется еще 8 детей.18 дек 2020 10:55
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