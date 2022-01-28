Татьяна Волосожар
Вот что омрачило победу Волосожар и Федотова: «Горький привкус несправедливости»
Победу пары на «Ледниковом периоде» считают нечестной.28 янв 2022 14:10
Победитель «Ледникового периода» Федор Федотов впервые стал отцом
Актер показал фото новорожденной дочери.12 янв 2022 15:36
«Шкодник с ангельской моськой»: Евгений Пронин показал подросшего сына
Актер признался, что не справляется с активным ребенком.5 окт 2021 14:34
«Тяжело сдерживаться и не спалиться»: 34-летняя Татьяна Волосожар беременна вторым ребенком
Олимпийская чемпионка раскрыла «семейную тайну».27 янв 2021 15:37
«Матрица 2020»: Вольфганг Черни и Оксана Домнина показали образ из культового боевика
Нео и Тринити взорвут лед.11 дек 2020 11:45
«Дома мы ничего не делим»: как Волосожар и Траньков избегают конфликтов во время самоизоляции
О том, как пережить карантин и не поссориться из-за обоев.3 дек 2020 18:08
«Самое сложное — это темп»: Татьяна Волосожар рассказала о трудностях в «Ледниковом периоде»
Фигуристка высказала свое мнение о лидерах проекта.24 ноя 2020 15:51
«Форма вам очень идет»: Евгений Пронин и Татьяна Волосожар поразили поклонников новыми фото
Пара принимает участие в проекте «Ледниковый период».27 окт 2020 14:58
«До мурашек!»: Евгений Пронин и Татьяна Волосожар восхитили сеть необычными образами
Актер исполнил давнюю мечту и сыграл своего известного тезку.21 окт 2020 12:56
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