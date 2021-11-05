Все новости Владимир Машков

Владимир Машков

Звезды
«Вы убьете всего лишь человека»: почему Машков восхищается кровавым тираном
Актер в интервью рассказал, чем его восхищает Че Гевара.
Звезды Кино
BadComedian согласился с Машковым, что нужно поддерживать кино на налоги россиян
Баженов и Машков не против спонсирования убыточных проектов.
Звезды
Владимир Машков отказался от депутатского мандата
Актер выдвигался от партии «Единая Россия».
Звезды в соцсетях
«Это действительно награда»: Мария Кожевникова поблагодарила поклонников за вхождение в топ-5 лидеров доверия
Список самых «народных» артистов возглавил Константин Хабенский.
Звезды в соцсетях
«Вы совсем не меняетесь!»: Марина Зудина поделилась архивным фото десятилетней давности с Табаковым
Актриса уверена, что Новый год - семейный праздник.
Дети
«Какие вы солнечные»: Марина Зудина поделилась фото с подросшей дочкой Табакова
Актриса рассказала о настоящей дружбе.
Звезды
«Никто ничего не обсуждал со мной»: Марина Зудина рассказала о создании памятника Олегу Табакову
Актриса не принимала решение по увековечиванию памяти любимого супруга.
Звезды
Зудина поблагодарила Машкова, с которым не общается, за памятник Табакову
На открытии памятника известному режиссеру собралось немало знаменитостей.
Звезды
«Хабенский, Ходченкова и Джоли»: россияне выбрали лучших актеров и актрис десятилетия
Первые места получили самые знаменитые и любимые звезды.
Звезды
«Мне платят зарплату за то, чтобы я не выходила на сцену»: вдова Табакова о сокращении ролей в театре после смерти мужа
Марина Зудина заявила, что после смерти Олега Табакова количество спектаклей с ее участием в театре сильно сократилось.
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