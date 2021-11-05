Владимир Машков
«Вы убьете всего лишь человека»: почему Машков восхищается кровавым тираном
Актер в интервью рассказал, чем его восхищает Че Гевара.5 ноя 2021 08:37
BadComedian согласился с Машковым, что нужно поддерживать кино на налоги россиян
Баженов и Машков не против спонсирования убыточных проектов.2 ноя 2021 18:00
Владимир Машков отказался от депутатского мандата
Актер выдвигался от партии «Единая Россия».6 окт 2021 15:06
«Это действительно награда»: Мария Кожевникова поблагодарила поклонников за вхождение в топ-5 лидеров доверия
Список самых «народных» артистов возглавил Константин Хабенский.7 янв 2021 10:58
«Вы совсем не меняетесь!»: Марина Зудина поделилась архивным фото десятилетней давности с Табаковым
Актриса уверена, что Новый год - семейный праздник.4 янв 2021 14:04
«Какие вы солнечные»: Марина Зудина поделилась фото с подросшей дочкой Табакова
Актриса рассказала о настоящей дружбе.30 дек 2020 09:31
«Никто ничего не обсуждал со мной»: Марина Зудина рассказала о создании памятника Олегу Табакову
Актриса не принимала решение по увековечиванию памяти любимого супруга.17 дек 2020 12:22
Зудина поблагодарила Машкова, с которым не общается, за памятник Табакову
На открытии памятника известному режиссеру собралось немало знаменитостей.15 дек 2020 11:29
«Хабенский, Ходченкова и Джоли»: россияне выбрали лучших актеров и актрис десятилетия
Первые места получили самые знаменитые и любимые звезды.7 дек 2020 17:25
«Мне платят зарплату за то, чтобы я не выходила на сцену»: вдова Табакова о сокращении ролей в театре после смерти мужа
Марина Зудина заявила, что после смерти Олега Табакова количество спектаклей с ее участием в театре сильно сократилось.7 дек 2020 14:44
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