Все новости Жанна Фриске

Жанна Фриске

Наука Общество
Медики выяснили, какие средства для волос вызывают рак матки
Американские ученые провели масштабное исследование и выяснили, что составы для выпрямления волос вовсе не безопасны.
Звезды
Последние новости про Аллу Пугачеву: в семье Примадонны случился раскол
Певица не желает говорить о том, что происходит в ее семье, но факты налицо: последние новости про Аллу Пугачеву не самые радостные.
Кино
Генри Кавилл после «Ведьмака» снова наденет костюм Супермена
Сценаристы рассказали, когда ждать премьеру новой части о человеке из стали.
Звезды
За концерты в Европе Земфира получает в десятки раз меньше, чем в России
Певица потеряла миллионы, когда перебралась во Францию.
Кино
Умер Тед Уайт, сыгравший Джейсона Вурхиса в «Пятница, 13-е: Последняя глава»
Актер пришел в фильм из-за денег и попросил убрать имя из титров.
Кино Звезды
Кто сыграет Жанну Фриске в новом фильме: отвечает ее сестра
Несколько недель все только и говорят, что Наталья воплотит образ экс-солистки «Блестящих» на экране.
Общество
Врачи проглядели рак груди у мужчины в Австралии
46-летнему отцу двоих детей должны были поставить онкологический диагноз еще три года назад.
Звезды
Жанна Фриске при жизни довела Кудрявцеву до приступа истерики: вот в чем дело
Лера Кудрявцева переживала из-за ее болезни.
Звезды
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал, как отметил 39-летие
Экс-супруг Жанны Фриске провел день рождения с женой.
Звезды
Онколог предположил, что больной раком Заворотнюк осталось не больше двух месяцев
Актриса не может говорить.
Звезды
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал, как его 10-месячный сын делает первые шаги
В сети оценили трогательное видео телеведущего с сыном.
Звезды
Состояние онкобольной Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось
Родственникам тяжело смотреть на то, как страдает близкий человек.
Озвучено, почему в «Песне года» остались только возрастные певцы: все дело в пенсиях
Ностальгия по началу 2000-ых привела к неожиданным выводам.
Звезды
Сменившая Жанну Фриске в «Блестящих» певица назвала возможные причины болезни артистки
Надя Ручка предположила, что Фриске была обижена.
Звезды
Певица Маша Распутина радовалась, узнав о смерти Жанны Фриске
После смерти Жанны Фриске скорбела вся страна.
Звезды
Как сегодня выглядит муж тяжелобольной Заворотнюк
Петр Чернышев помолодел.
Дети
Пожаловавшемуся на воспитание сына Дмитрию Шепелеву дали совет
Шепелев признал свою ошибку: он разбаловал Платона.
Звезды
Родители скончавшейся от рака Жанны Фриске возобновили суды с отцом их внука Дмитрием Шепелевым
Шепелев вновь предстанет перед судом.
Звезды
По стопам звездной матери: сын Жанны Фриске поразил своим талантом
Дмитрий Шепелев проводит время с сыном в музыкальных магазинах.
Звезды
«Для пиара»: Влад Лисовец раскрыл правду о последних днях Жанны Фриске
Стилист рассказал, что до последних дней певица продолжала шутить.
Последнее
«Не умел на минималках»: подробности смерти сына Аркадия Инина
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Звезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантов
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Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
Общество, 16 ноя 2022 15:40
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
Общество, 16 ноя 2022 11:44
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Звезды, 16 ноя 2022 08:19
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