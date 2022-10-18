Жанна Фриске
Медики выяснили, какие средства для волос вызывают рак матки
Американские ученые провели масштабное исследование и выяснили, что составы для выпрямления волос вовсе не безопасны.18 окт 2022 15:43
Последние новости про Аллу Пугачеву: в семье Примадонны случился раскол
Певица не желает говорить о том, что происходит в ее семье, но факты налицо: последние новости про Аллу Пугачеву не самые радостные.18 окт 2022 12:35
Генри Кавилл после «Ведьмака» снова наденет костюм Супермена
Сценаристы рассказали, когда ждать премьеру новой части о человеке из стали.18 окт 2022 11:58
За концерты в Европе Земфира получает в десятки раз меньше, чем в России
Певица потеряла миллионы, когда перебралась во Францию.18 окт 2022 11:49
Умер Тед Уайт, сыгравший Джейсона Вурхиса в «Пятница, 13-е: Последняя глава»
Актер пришел в фильм из-за денег и попросил убрать имя из титров.18 окт 2022 10:11
Кто сыграет Жанну Фриске в новом фильме: отвечает ее сестра
Несколько недель все только и говорят, что Наталья воплотит образ экс-солистки «Блестящих» на экране.18 окт 2022 08:59
Врачи проглядели рак груди у мужчины в Австралии
46-летнему отцу двоих детей должны были поставить онкологический диагноз еще три года назад.4 окт 2022 16:42
Жанна Фриске при жизни довела Кудрявцеву до приступа истерики: вот в чем дело
Лера Кудрявцева переживала из-за ее болезни.28 янв 2022 16:04
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал, как отметил 39-летие
Экс-супруг Жанны Фриске провел день рождения с женой.26 янв 2022 10:07
Онколог предположил, что больной раком Заворотнюк осталось не больше двух месяцев
Актриса не может говорить.25 янв 2022 13:39
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал, как его 10-месячный сын делает первые шаги
В сети оценили трогательное видео телеведущего с сыном.20 янв 2022 14:33
Состояние онкобольной Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось
Родственникам тяжело смотреть на то, как страдает близкий человек.18 янв 2022 09:40
Озвучено, почему в «Песне года» остались только возрастные певцы: все дело в пенсиях
Ностальгия по началу 2000-ых привела к неожиданным выводам.1 янв 2022 15:00
Сменившая Жанну Фриске в «Блестящих» певица назвала возможные причины болезни артистки
Надя Ручка предположила, что Фриске была обижена.24 дек 2021 09:54
Певица Маша Распутина радовалась, узнав о смерти Жанны Фриске
После смерти Жанны Фриске скорбела вся страна.2 дек 2021 14:14
Как сегодня выглядит муж тяжелобольной Заворотнюк
Петр Чернышев помолодел.29 ноя 2021 10:42
Пожаловавшемуся на воспитание сына Дмитрию Шепелеву дали совет
Шепелев признал свою ошибку: он разбаловал Платона.24 ноя 2021 12:53
Родители скончавшейся от рака Жанны Фриске возобновили суды с отцом их внука Дмитрием Шепелевым
Шепелев вновь предстанет перед судом.24 ноя 2021 09:37
По стопам звездной матери: сын Жанны Фриске поразил своим талантом
Дмитрий Шепелев проводит время с сыном в музыкальных магазинах.10 ноя 2021 13:13
«Для пиара»: Влад Лисовец раскрыл правду о последних днях Жанны Фриске
Стилист рассказал, что до последних дней певица продолжала шутить.10 ноя 2021 09:09
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