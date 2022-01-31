Анна Завгороднева
Психолог.
Сайт: https://zavgorodneva.ru/spb
Что такое синдром отложенной жизни и как научиться жить здесь и сейчас: отвечает психолог
Психолог Анна Завгороднева объяснила связь этого состояние с мазохистскими наклонностями.31 янв 2022 15:00
Лазарева, Джулия Робертс, Джессика Паркер: что такое бодинейтральность
Эксперт объяснила, почему люди боятся стареть.25 янв 2022 14:55
Психолог раскрыла секрет, как сохранить счастливый брак на всю жизнь: «Каждый раз заново влюбляться»
Анна Завгороднева рассказала, почему люди спустя 15-20 лет совместной жизни принимают решение развестись.25 янв 2022 14:00
Психолог прокомментировала ситуацию в семье Бритни Спирс: «Ужасная травма»
Эксперт считает, что звезда 90-х стала источником финансирования для своей семьи.21 янв 2022 16:23
Почему 19-летняя Коташенко выбрала 54-летнего Градского: отвечает психолог
Марина изначально искала взрослого мужчину, способного позаботиться о ней.19 янв 2022 12:57
Знаменитые собачники: психолог раскрыла, можно ли определить характер человека по выбору питомца
Четвероногий друг может быть для человека как альтер эго.18 янв 2022 15:01
Как вытащить дочь из брака с абьюзером и что нельзя говорить жертве: отвечает психолог
Анна Загороднева поделилась советами, как помочь человеку, столкнувшемуся с домашним насилием.18 янв 2022 14:15
Психолог объяснила, почему «разъехавшиеся» по разным кроватям Джордж Клуни и его жена — это нормально
Жена Клуни пожаловалась на храп мужа во время сна.14 янв 2022 15:43
Почему завидовать — это хорошо: психолог объяснила, откуда берется зависть и есть ли от нее польза
Неожиданно, но это негативное чувство помогает человеку становиться лучше.13 янв 2022 16:15
Последнее
Эта мясная закуска понравится всем любителям необычных блюд: ее делают из свиных мозговОбщество, 12 окт 2023 20:04
Эту яблочную пастилу придумали больше ста лет назад: легко готовится в домашних условияхОбщество, 12 окт 2023 19:04
Умные хозяйки подают шашлык на стол лишь в этой посуде: мясо всегда теплоеОбщество, 12 окт 2023 16:24
Такие цветы приживутся и в темной квартире: отлично растут даже в тениОбщество, 12 окт 2023 16:04
Умные хозяйки скупают зубную пасту про запас: в ванную даже не заносятОбщество, 4 окт 2023 09:30
Главные новости
Не обязательно отдавать тренч в химчистку: освежить верхнюю одежду можно домаОбщество, 4 окт 2023 08:15
Так моют полы опытные клинеры: тараканы в доме не заведутсяОбщество, 3 окт 2023 13:00
Меньше сахара и больше аромата: что добавляют в тыквенное варенье повараОбщество, 3 окт 2023 12:30
Хоста будет расти крупной и густой: с кустом нужно провести лишь одну процедуруОбщество, 3 окт 2023 12:15
Ни пылинки в книжных шкафах не будет: клинер раскрыла секрет поддержания чистотыОбщество, 3 окт 2023 12:00
Сюжеты
Категории