Аль Пачино
Звезда «Бриджертонов» Фиби Дайневор сыграет в ромкоме «Тройничок»
Компанию ей составит Логан Лерман.3 июл 2022 12:37
В какой последовательности смотреть все части франшизы «Миссия невыполнима»?
Фильм «Миссия невыполнима» Брайана Де Пальмы основан на одноименном телесериале, который выходил в 1960-е годы.30 дек 2021 11:10
Леди Гага и Адам Драйвер сымпровизировали сцену секса в фильме «Дом Gucci»
«Мы чувствовали себя достаточно комфортно, чтобы делать то, что необходимо», — говорит Драйвер.20 ноя 2021 11:06
40 тысяч долларов: Киану Ривз ошеломил каскадеров дорогими подарками
Трилогия «Джон Уик» продолжится: голливудский актер снялся в четвертой части.27 окт 2021 12:41
Кто озвучивает Аль Пачино в фильмах на русском?
Аль Пачино – известный актер, который родился 25 апреля 1940 года в Нью-Йорке, США.19 окт 2021 14:47
Появился новый постер «Дома Гуччи» со всеми ключевыми персонажами фильма
На плакате запечатлены Леди Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето и другие.30 сен 2021 15:08
«Был вполне приличным учеником»: Сергей Бурунов вспомнил о школьных годах
Актер поддержал благотворительный фонд коллеги.20 сен 2021 14:32
Сальма Хайек похвалила Леди Гагу за роль в «Доме Гуччи»
Звезда всего пару раз видела такую актерскую преданность персонажу.24 май 2021 15:48
Леди Гага выложила фото с Ридли Скоттом в честь окончания съемок «Дома Гуччи»
Актриса радостно постукивает кулаками с пожилым режиссером.11 май 2021 16:32
Леди Гага поделилась фото с Адамом Драйвером со съемок фильма о Гуччи
Фотография появилась у певицы в Instagram.10 мар 2021 11:07
«Да вы Джеймс Бонд»: фото Александра Дьяченко в необычном образе заинтриговало подписчиков
Александр. Просто Александр: Дьяченко предстал перед фанатами в образе мачо.18 ноя 2020 09:44
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Звезда сериала «Анна-детективъ» показала подросшую наследницу.8 окт 2020 12:13
Сериал «Охотники» с Аль Пачино продлили на второй сезон
Драматическое шоу от Amazon получит развитие.6 авг 2020 15:46
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