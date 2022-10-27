Все новости Алек Болдуин

Алек Болдуин

Общество
В Сингапуре посадили в тюрьму мужчину, который притворялся гинекологом
Обман ему удавалось скрывать годами, за это время от него пострадали десятки женщин.
Звезды
Постарела и сменила имидж: что стало с Тони Брэкстон, спевшей UnBreak My Heart
В конце 90-х Тони Брэкстон буквально разрывала все мировые чарты своими хитами, но затем ушла в тень.
Звезды
Миллионы на счетах, авторские и квартира: что оставил Борис Моисеев наследникам
Умерший 27 сентября певец был богатым человеком.
Кино
Наследники Толкиена не дали Netflix превратить «Властелин колец» в Marvel
Оказалось, что из легендарной истории хотели создать киновселенную.
Звезды Кино
Застреливший человека актер Алек Болдуин нашел способ избежать тюрьмы
Голливудская звезда решил тяжелую проблему.
Кино
Вуди Аллен подумывает об уходе из кино: «Больше нет былого трепета»
Предстоящая картина может оказаться последней.
Кино
В какой последовательности смотреть все части фильма «Кошки против собак»?
Комедийный фильм о противостоянии собак и кошек был снят в Ванкувере и в павильонах киностудии Eagle Creek Studios.
Звезды
Кардиограмма шоу-бизнеса 2021: главные события из жизни звезд, которые не обсуждал только ленивый
Уходящий год подарил всему миру немало ярких эпизодов из мира шоу-бизнеса, о которых до сих пор говорит широкая общественность.
Звезды
Застреливший оператора Алек Болдуин поблагодарил сторонников за поддержку
Актер испытывает муки совести.
Кино
Алека Болдуина ждет закат карьеры после убийства на съемках «Ржавчины»
По мнению кинокритика, актеру не поможет даже победа в суде.
Звезды
Певец Джастин Бибер трогательно поздравил свою жену Хейли Бибер с днем рождения
Экс-бойфренд Селены Гомес признался в любви супруге.
Звезды
Застреливший оператора Алек Болдуин просит запретить на съемках настоящее оружие
Алек Болдуин застрелил оператора во время съемок фильма.
Звезды Кино
Стало известно, кто виноват в убийстве оператора Алеком Болдуином
Галина погибла из-за халатности членов съемочной группы.
Звезды
Жена Алека Болдуина впервые высказалась об убитой ее мужем женщине
Звезда выразила соболезнования близким погибшей.
Алек Болдуин простился с коллегой, которую случайно застрелил на съемках
В США похоронили оператора Галину Хатчинс.
Звезды Кино
«Целенаправленное убийство»: как Алек Болдуин «случайно» убил оператора на съемках
Произошел несчастный случай во время съемок вестерна в Нью-Мексико.
Дети
Алек и Хилария Болдуин стали родителями в шестой раз спустя 5 месяцев после рождения пятого ребенка
Неожиданной новостью знаменитость поделилась в личном блоге.
Звезды
«Вечеринка, где все кричат»: после травли жены Алек Болдуин заявил, что покидает Twitter
Актёр возмущён жёсткостью комментаторов сервиса коротких сообщений.
Звезды в соцсетях
«Наша первая совместная трапеза»: 36-летняя жена Алека Болдуина показала новорожденного сына
Хилария поделилась фотографией из родильной палаты, на которой впервые кормит малыша грудью.
Звезды
«Спасибо тебе, добрый человек»: жене Алека Болдуина, сломавшей лодыжку, помог незнакомец
Мужчина помог Хиларии встать и дождался с ней приезда мужа.
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Не просто знают свои права: чем отличаются бомжи в США и России
Путешествия, 16 ноя 2022 15:31
«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFT
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 15:17
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Общество, 16 ноя 2022 11:44
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Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
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Звезды, 16 ноя 2022 08:19
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