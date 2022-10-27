Алек Болдуин
В Сингапуре посадили в тюрьму мужчину, который притворялся гинекологом
Обман ему удавалось скрывать годами, за это время от него пострадали десятки женщин.27 окт 2022 10:40
Постарела и сменила имидж: что стало с Тони Брэкстон, спевшей UnBreak My Heart
В конце 90-х Тони Брэкстон буквально разрывала все мировые чарты своими хитами, но затем ушла в тень.7 окт 2022 10:59
Миллионы на счетах, авторские и квартира: что оставил Борис Моисеев наследникам
Умерший 27 сентября певец был богатым человеком.6 окт 2022 10:58
Наследники Толкиена не дали Netflix превратить «Властелин колец» в Marvel
Оказалось, что из легендарной истории хотели создать киновселенную.6 окт 2022 09:58
Застреливший человека актер Алек Болдуин нашел способ избежать тюрьмы
Голливудская звезда решил тяжелую проблему.6 окт 2022 09:41
Вуди Аллен подумывает об уходе из кино: «Больше нет былого трепета»
Предстоящая картина может оказаться последней.1 июл 2022 16:33
В какой последовательности смотреть все части фильма «Кошки против собак»?
Комедийный фильм о противостоянии собак и кошек был снят в Ванкувере и в павильонах киностудии Eagle Creek Studios.10 янв 2022 09:12
Кардиограмма шоу-бизнеса 2021: главные события из жизни звезд, которые не обсуждал только ленивый
Уходящий год подарил всему миру немало ярких эпизодов из мира шоу-бизнеса, о которых до сих пор говорит широкая общественность.29 дек 2021 11:25
Застреливший оператора Алек Болдуин поблагодарил сторонников за поддержку
Актер испытывает муки совести.28 дек 2021 15:27
Алека Болдуина ждет закат карьеры после убийства на съемках «Ржавчины»
По мнению кинокритика, актеру не поможет даже победа в суде.10 дек 2021 11:10
Певец Джастин Бибер трогательно поздравил свою жену Хейли Бибер с днем рождения
Экс-бойфренд Селены Гомес признался в любви супруге.23 ноя 2021 14:03
Застреливший оператора Алек Болдуин просит запретить на съемках настоящее оружие
Алек Болдуин застрелил оператора во время съемок фильма.1 ноя 2021 14:02
Стало известно, кто виноват в убийстве оператора Алеком Болдуином
Галина погибла из-за халатности членов съемочной группы.27 окт 2021 14:04
Жена Алека Болдуина впервые высказалась об убитой ее мужем женщине
Звезда выразила соболезнования близким погибшей.26 окт 2021 14:53
Алек Болдуин простился с коллегой, которую случайно застрелил на съемках
В США похоронили оператора Галину Хатчинс.25 окт 2021 15:51
«Целенаправленное убийство»: как Алек Болдуин «случайно» убил оператора на съемках
Произошел несчастный случай во время съемок вестерна в Нью-Мексико.22 окт 2021 13:37
Алек и Хилария Болдуин стали родителями в шестой раз спустя 5 месяцев после рождения пятого ребенка
Неожиданной новостью знаменитость поделилась в личном блоге.2 мар 2021 10:51
«Вечеринка, где все кричат»: после травли жены Алек Болдуин заявил, что покидает Twitter
Актёр возмущён жёсткостью комментаторов сервиса коротких сообщений.21 янв 2021 08:44
«Наша первая совместная трапеза»: 36-летняя жена Алека Болдуина показала новорожденного сына
Хилария поделилась фотографией из родильной палаты, на которой впервые кормит малыша грудью.29 дек 2020 12:36
«Спасибо тебе, добрый человек»: жене Алека Болдуина, сломавшей лодыжку, помог незнакомец
Мужчина помог Хиларии встать и дождался с ней приезда мужа.18 ноя 2020 16:00
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