Елена Перминова
Стилист раскритиковала неудачный образ Рудковской на Russian in Vogue
Поклонники посчитали, что стилист Рудковской неудачно над ней подшутил.3 дек 2021 14:21
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Эксперт советует не вдохновляться знаменитостями, демонстрирующими тонкую талию через неделю после рождения ребенка.16 авг 2021 11:30
«Куда пропали длинные ноги?»: в Сети обсуждают фигуру Рудковской без фотошопа
Продюсер покрасовалась в облегающем костюме.12 авг 2021 10:00
«Когда я была «Красоткой»: беременная Елена Перминова примерила образ Джулии Робертс из культового фильма
Поклонникам пришелся по духу эксперимент знаменитости.16 фев 2021 13:47
«Ваша лучшая форма»: Елена Перминова показала пикантные «беременные» фото
Знаменитость ждет четвертого ребенка.8 фев 2021 15:46
«Вы — произведение искусства»: беременная Елена Перминова показала нежное фото с детьми и мужем
Девушка июльского выпуска Playboy поделилась семейным фото в Instagram.5 фев 2021 09:18
«Мои идеальные 91-91-91»: беременная Елена Перминова похвасталась фигурой в ванне с лепестками
Модель передала фанатам привет с Бали.22 янв 2021 12:26
«Каждый день делала себе уколы в живот»: Елена Перминова рассказала о тяжелой беременности
Знаменитость ждет четвертого ребенка.14 янв 2021 10:49
«Я поборола свой страх»: беременная в 4-й раз Елена Перминова впервые нырнула на глубину
Светская львица показала, как проводит отдых на Бали.12 янв 2021 10:49
«Что, опять?»: Елена Перминова беременна четвертым ребенком
Модель беременна от 61-летнего бизнесмена.22 дек 2020 15:36
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