Все новости Елена Перминова

Елена Перминова

Звезды
Стилист раскритиковала неудачный образ Рудковской на Russian in Vogue
Поклонники посчитали, что стилист Рудковской неудачно над ней подшутил.
Мода и красота
«Она смогла, и я смогу»: диетолог о 7 звездах, быстро вернувшихся в форму после родов
Эксперт советует не вдохновляться знаменитостями, демонстрирующими тонкую талию через неделю после рождения ребенка.
Звезды
«Куда пропали длинные ноги?»: в Сети обсуждают фигуру Рудковской без фотошопа
Продюсер покрасовалась в облегающем костюме.
Мода и красота
«Когда я была «Красоткой»: беременная Елена Перминова примерила образ Джулии Робертс из культового фильма
Поклонникам пришелся по духу эксперимент знаменитости.
Звезды в соцсетях
«Ваша лучшая форма»: Елена Перминова показала пикантные «беременные» фото
Знаменитость ждет четвертого ребенка.
Звезды в соцсетях
«Вы — произведение искусства»: беременная Елена Перминова показала нежное фото с детьми и мужем
Девушка июльского выпуска Playboy поделилась семейным фото в Instagram.
Звезды
«Мои идеальные 91-91-91»: беременная Елена Перминова похвасталась фигурой в ванне с лепестками
Модель передала фанатам привет с Бали.
Звезды в соцсетях
«Каждый день делала себе уколы в живот»: Елена Перминова рассказала о тяжелой беременности
Знаменитость ждет четвертого ребенка.
Звезды
«Я поборола свой страх»: беременная в 4-й раз Елена Перминова впервые нырнула на глубину
Светская львица показала, как проводит отдых на Бали.
Звезды в соцсетях
«Что, опять?»: Елена Перминова беременна четвертым ребенком
Модель беременна от 61-летнего бизнесмена.
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