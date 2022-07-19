Эмилия Кларк
Эмилия Кларк о своих двух аневризмах: «Поразительно, что я по-прежнему способна говорить»
Актриса продолжает сниматься в кино и играть в театре.19 июл 2022 17:01
В какой последовательности смотреть все части «Пятидесяти оттенков серого»?
«Пятьдесят оттенков» одна из самых спорных франшиз в кинематографе.30 дек 2021 12:26
В какой последовательности смотреть все части «Терминатора»
Когда в 1984 году на экраны вышел фильм Джеймса Кэмерона «Терминатор», критики сошлись в одном: картина навсегда изменит жанр фантастики.29 дек 2021 18:52
Джейсон Момоа дает характеристику Дункану Айдахо в новом проморолике «Дюны»
Легендарный воин и благородный страж.23 сен 2021 16:53
Как Дрого встретил Дейенерис: Момоа и Кларк привели в восторг фанатов «Игры престолов»
Актер все так же носит экранную жену на руках.16 авг 2021 10:00
Элизабет Олсен вспомнила о своем прослушивании на роль в «Игре престолов»: «Это было ужасно»
Она жалеет, что не прервала свое выступление.22 июн 2021 16:30
Эмилия Кларк понимает, почему фанатам «Игры престолов» так не понравился финал сериала
Но она старалась вложить в своего персонажа все, что могла.21 июн 2021 12:51
Эмилия Кларк рассказала, что ее побудило присоединиться к киновселенной Marvel
Она сыграет одну из главных ролей в сериале «Секретное вторжение».7 июн 2021 15:26
Звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли стали родителями
Пол ребенка пока неизвестен.17 фев 2021 14:23
Последнее
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисыЗвезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантовПутешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной болиОбщество, 16 ноя 2022 15:40
Не просто знают свои права: чем отличаются бомжи в США и РоссииПутешествия, 16 ноя 2022 15:31
«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFTФинансы, Технологии, 16 ноя 2022 15:17
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причинПутешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседейОбщество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало большеОбщество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
Сюжеты
Категории