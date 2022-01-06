Эзра Миллер
По слухам, в киновселенной DC появится новая Лига справедливости с Бэтгерл и Супергерл
Также в состав войдут Шазам и Флэш.6 янв 2022 14:16
На фото со съемок «Флэша» запечатлели автомобиль Брюса Уэйна в исполнении Майкла Китона
Это роскошный шестиметровый Mercedes класса люкс.28 июн 2021 14:23
Рэй Фишер по-прежнему надеется на появление Киборга во «Флэше»
Актеру очень близок творческий подход режиссера Андреса Мускетти.13 апр 2021 16:44
Кирси Клемонс вернется к роли Айрис Уэст в грядущем «Флэше»
Фильм планируется выпустить осенью 2022 года.13 мар 2021 12:52
Режиссер полнометражного «Флэша» обещает открыть нечто невиданное в рамках киновселенной DC
Фильм отправит зрителей туда, куда DCEU еще не заходила.8 дек 2020 12:09
Джордж Клуни сообщил, что его не звали сниматься в полнометражном «Флэше»
Но актер не в обиде.1 дек 2020 15:09
После проигрыша в суде роль Джонни Деппа в «Фантастических тварях 3» может быть урезана
Подтверждений пока нет, но разговоры ведутся.3 ноя 2020 12:34
Инсайдер: HBO Max хочет пригласить Галь Гадот в телевизионный спин-офф «Титанов»
Стример хочет сделать ответвление про Чудо-девушку.2 ноя 2020 14:57
Билли Крудап ведет переговоры о съемках в новом «Флэше»
Актер может снова сыграть отца главного героя.6 окт 2020 15:30
Запасной вариант: Кристиан Бэйл может вернуться к роли Бэтмена во «Флэше», если Майкл Китон откажется
Персонаж Темного рыцаря в фильме Андреса Мускетти оброс многочисленными слухами.1 июл 2020 15:28
В «Флэше» Майкл Китон вновь примерит плащ и маску Бэтмена
Легендарный исполнитель роли Темного рыцаря готов вернуться на площадку.1 июл 2020 04:19
Джеффри Дин Морган может вернуться к роли Томаса Уэйна в экранизации «Флэшпоинта»
По слухам, актер готов стать альтернативной версией Бэтмена.22 июн 2020 04:28
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