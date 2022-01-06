Эзра Миллер

Кино По слухам, в киновселенной DC появится новая Лига справедливости с Бэтгерл и Супергерл Также в состав войдут Шазам и Флэш. 6 янв 2022 14:16

Кино На фото со съемок «Флэша» запечатлели автомобиль Брюса Уэйна в исполнении Майкла Китона Это роскошный шестиметровый Mercedes класса люкс. 28 июн 2021 14:23

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Кино Джордж Клуни сообщил, что его не звали сниматься в полнометражном «Флэше» Но актер не в обиде. 1 дек 2020 15:09

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Кино Билли Крудап ведет переговоры о съемках в новом «Флэше» Актер может снова сыграть отца главного героя. 6 окт 2020 15:30

Кино Запасной вариант: Кристиан Бэйл может вернуться к роли Бэтмена во «Флэше», если Майкл Китон откажется Персонаж Темного рыцаря в фильме Андреса Мускетти оброс многочисленными слухами. 1 июл 2020 15:28

Кино В «Флэше» Майкл Китон вновь примерит плащ и маску Бэтмена Легендарный исполнитель роли Темного рыцаря готов вернуться на площадку. 1 июл 2020 04:19