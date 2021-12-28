Ирина Меладзе
Джанабаева возмутила наставничеством невест на «Давай поженимся!»: и вот почему
Среди наставников оказалась Дана Борисова.28 дек 2021 08:58
«Не страшно будет перед богом?»: Меладзе защитил Джанабаеву от фанатов экс-жены
Экс-солистку «ВИА Гры» назвали «подлой разлучницей».18 авг 2021 17:00
«Милая сцена в халатике»: жена Валерия Меладзе показала момент из личной жизни
Семейная пара продолжает поддерживать искру в отношениях.4 авг 2021 15:45
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе ждут третьего ребенка
Звезда сообщила радостную новость на Instagram-странице.15 мар 2021 12:57
«Годы берут свое»: 41-летнюю Альбину Джанабаеву без косметики едва узнали фанаты
Жена Валерия Меладзе показала «честное» фото.3 фев 2021 11:41
«Для меня не имел значения семейный статус»: экс-жена Меладзе рассказала, что сейчас ее жизнь интереснее прежней
Звезда посоветовала своим подписчицам не бояться жить самостоятельно.13 янв 2021 13:28
«Это гимн любви»: Сосо Павлиашвили показал видео с венчания с Ириной Патлах
Само важное событие в жизни артиста произошло в начале декабря, но известно о нем стало только сейчас.29 дек 2020 21:51
«Мои любимые музыканты»: Альбина Джанабаева показала редкое видео с сыновьями от Меладзе
Сыновья звездной пары тоже интересуются музыкой.28 дек 2020 02:37
«Расставание — это всегда тяжело»: дочь Валерия Меладзе расстроилась из-за разрыва отношений
Инга развелась с мужем-марокканцем в прошлом году, а сейчас рассталась с новым бойфрендом.29 ноя 2020 10:48
«Молодежь все равно не будет смотреть»: Ирина Аллегрова против осовременивания «новогоднего огонька»
Артистка считает, что новые форматы программы смущают ее постоянных зрителей.23 ноя 2020 14:37
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