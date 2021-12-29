Все новости Кит Харингтон

Кит Харингтон

Кино
В какой последовательности смотреть все части франшизы «Сайлент-Хилл»
К счастью для зрителей, создатели киноадаптации популярного игрового хоррора «Сайлент-Хилл» по одноименной серии игр от Konami не стали вносить путаницу.
Кино
Актриса Джемма Чан поделилась подборкой фото со съемок «Вечных»
На снимках продемонстрирована дружелюбная и веселая атмосфера.
Кино
Продюсер «Вечных» намекает, что у героя Кита Харингтона большое будущее в киновселенной Marvel
В картине Хлои Чжао персонаж только начнет свой путь. 
Кино
Прежде чем сыграть в «Вечных», Анджелина Джоли отказалась от роли супергероини в другом проекте
Однако впоследствии актриса решила дать шанс фильмам по комиксам. 
Кино
До «Вечных» Киту Харингтону предлагали роль в другом супергеройском фильме, но актер отказался
Всему виной «Игра престолов».
Мода и красота
Фото: Билли Айлиш, Кристен Стюарт, Меган Фокс и другие на Met Gala 2021
На красной дорожке собрались десятки звезд.
Кино
Слух: После выхода «Вечных» Черный рыцарь в исполнении Кита Харингтона может получить сольный фильм
В дальнейшем персонаж имеет шанс стать частью нескольких знаменитых супергеройских команд.
Кино
Режиссер «Вечных» Хлоя Чжао предвещает создание новой мифологии внутри киновселенной Marvel
Постановщица интригует, обещая нечто совершенно новое.
Дети
Звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли стали родителями
Пол ребенка пока неизвестен.
Кино
Кит Харингтон признался, что не знает о дальнейшей судьбе «Вечных» после COVID-19
Запланированная премьера фильма уже отложена.
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