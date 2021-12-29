Кит Харингтон
В какой последовательности смотреть все части франшизы «Сайлент-Хилл»
К счастью для зрителей, создатели киноадаптации популярного игрового хоррора «Сайлент-Хилл» по одноименной серии игр от Konami не стали вносить путаницу.29 дек 2021 17:44
Актриса Джемма Чан поделилась подборкой фото со съемок «Вечных»
На снимках продемонстрирована дружелюбная и веселая атмосфера.13 ноя 2021 11:53
Продюсер «Вечных» намекает, что у героя Кита Харингтона большое будущее в киновселенной Marvel
В картине Хлои Чжао персонаж только начнет свой путь.13 окт 2021 14:02
Прежде чем сыграть в «Вечных», Анджелина Джоли отказалась от роли супергероини в другом проекте
Однако впоследствии актриса решила дать шанс фильмам по комиксам.1 окт 2021 16:41
До «Вечных» Киту Харингтону предлагали роль в другом супергеройском фильме, но актер отказался
Всему виной «Игра престолов».17 сен 2021 13:42
Фото: Билли Айлиш, Кристен Стюарт, Меган Фокс и другие на Met Gala 2021
На красной дорожке собрались десятки звезд.14 сен 2021 13:00
Слух: После выхода «Вечных» Черный рыцарь в исполнении Кита Харингтона может получить сольный фильм
В дальнейшем персонаж имеет шанс стать частью нескольких знаменитых супергеройских команд.10 май 2021 16:51
Режиссер «Вечных» Хлоя Чжао предвещает создание новой мифологии внутри киновселенной Marvel
Постановщица интригует, обещая нечто совершенно новое.19 фев 2021 14:52
Звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли стали родителями
Пол ребенка пока неизвестен.17 фев 2021 14:23
Кит Харингтон признался, что не знает о дальнейшей судьбе «Вечных» после COVID-19
Запланированная премьера фильма уже отложена.3 июн 2020 10:22
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