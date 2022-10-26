Колин Фаррелл
Стало известно, когда выйдет продолжение «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Новая версия истории о человеке — летучей мыши понравилась зрителям и будет иметь продолжение.26 окт 2022 22:54
Колин Фаррелл рассказал о своей дружбе с Элизабет Тейлор
Голливудская икона дала актеру мудрый совет.19 сен 2022 15:06
Режиссер «Бэтмена» настаивает, что черная подводка для глаз — неотъемлемый атрибут персонажа Роберта Паттинсона
Этот элемент помогает показать, что герою приходится непросто.28 янв 2022 15:10
Режиссер Мэтт Ривз обещает, что его «Бэтмен» будет самым страшным фильмом о Темном рыцаре
В картине покажут внутреннюю тьму Брюса Уэйна.13 дек 2021 12:07
Зои Кравиц называет «неописуемо великолепным» перевоплощение Роберта Паттинсона в Бэтмена
Актриса сделала комплимент своему коллеге и режиссеру Мэтту Ривзу.25 ноя 2021 16:32
Слух: Warner Bros и DС дали зеленый свет сиквелу «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
И это не предел.5 окт 2021 14:25
Зои Кравиц стремилась, чтобы ее Женщина-кошка из «Бэтмена» была «реальным человеком»
Актриса рассказала о своем творческом подходе к персонажу.1 окт 2021 14:29
Фанаты «Фантастических тварей» надеются, что Джонни Деппа заменит Колин Фаррелл
Было бы неплохо.9 ноя 2020 15:29
«Фильм, о котором мы мечтали детьми»: Кевин Смит прокомментировал трейлер нового «Бэтмена»
Актер, режиссер и звезда фильма «Джей и Молчаливый Боб» оказался поклонником комиксов о Темном рыцаре.26 авг 2020 14:22
Барри Кеоган присоединился к касту «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Авторы проекта озвучили список задействованных актеров, и поклонники с удивлением обнаружили там ирландского актера.24 авг 2020 16:33
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