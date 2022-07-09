Кристофер Нолан
Кристиан Бэйл рассказал, что многие смеялись над его намерением сыграть «серьезного» Бэтмена
Такое отношение к персонажу сформировалось после кэмповых «Бэтмена навсегда» и «Бэтмена и Робина».9 июл 2022 12:01
Миша Коллинз сыграет Двуликого в сериале DC «Рыцари Готэма»
«Ты либо умираешь героем, либо живешь достаточно долго, пока сам не превратишься в злодея».25 мар 2022 14:41
Зрительский рейтинг «Бэтмена» на Rotten Tomatoes лишь немногим уступает «Темному рыцарю»
Приведены оценки всех фильмов с персонажем.5 мар 2022 12:15
Киллиан Мерфи объяснил, почему он продолжает сниматься у Кристофера Нолана
Он восхищается подходом режиссера к кинопроизводству.23 фев 2022 12:38
«Черную Вдову» обокрали на 600 млн и новый проект Квентина Тарантино: кинодайджест
В грядущем фильме Кристофера Нолана пополнение.5 янв 2022 12:30
Том Холланд признался в любви к сериалу «Пацаны»
Создатели антисупергеройского проекта оценили вкус молодого актера.23 дек 2021 12:54
В какой последовательности смотреть все части «Темного рыцаря» по хронологии?
Трилогия Кристофера Нолана – не первая попытка перенести на экран историю Бэтмена, одного из самых популярных персонажей DC Comics.17 дек 2021 12:51
Согласно критикам, Хит Леджер остается лучшим воплощением Джокера в кино
Фильм с этим персонажем имеет самый высокий критический рейтинг среди других кинокомиксов про Бэтмена.5 дек 2021 11:35
По данным СМИ, бюджет «Бэтмена» Мэтта Ривза составляет $100 млн
Это самый низкий производственный бюджет ленты о данном персонаже в нынешнем столетии.25 окт 2021 13:07
Сколько всего вышло фильмов про Каху?
Каха – главный герой полнометражный картины «Непосредственно Каха: Крутой и ещё крутее».13 окт 2021 16:35
Некий авторитет предостерег Тимоти Шаламе от участия в супергеройских фильмах
Этот совет стоял в одном ряду с рекомендацией избегать употребления тяжелых наркотиков.12 окт 2021 13:39
Какой бюджет у фильма «Непосредственно Каха»?
На производство киноленты «Непосредственно Каха» было потрачено порядка 50-60 млн рублей.6 окт 2021 14:55
Какой бюджет у фильма Нолана «Довод»?
«Tenet» («Довод») – пока что самый дорогой проект Кристофера Нолана.5 окт 2021 16:42
После угрозы третьей мировой: Нолан снимет фильм о создателе атомной бомбы
Впервые за долгое время режиссер «Довода» отказался от сотрудничества с Warner Bros.10 сен 2021 15:35
«Если не вымрут, то сократятся в численности»: уничтожат ли стрим-сервисы кинотеатры
Кинокритик порассуждал о том, при каком условии кинотеатры сумеют выжить.12 авг 2021 17:00
Мэтт Дэймон проходил пробы на роль Робина в двух фильмах о Бэтмене
Это случилось на заре его карьеры.31 июл 2021 11:50
Слух: Warner Bros просит Мэтта Ривза сократить хронометраж «Бэтмена»
Это очередной этап их противостояния.21 июн 2021 16:02
Зак Снайдер утверждает, что студия Warner Bros больше не заинтересована в сотрудничестве с ним
Режиссер не огорчается, поскольку он в любом случае хочет творческой свободы.6 май 2021 11:29
Эллиот Пейдж поделился фото со съемок третьего сезона «Академии Амбрелла»
Актер решил послать «немного любви».26 апр 2021 12:14
Джеймс Ганн сообщил, что фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет» на 100% готов
Режиссер изначально планировал завершить процесс на таком этапе.20 апр 2021 13:11
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