Все новости Кристофер Нолан

Кристофер Нолан

Кино
Кристиан Бэйл рассказал, что многие смеялись над его намерением сыграть «серьезного» Бэтмена
Такое отношение к персонажу сформировалось после кэмповых «Бэтмена навсегда» и «Бэтмена и Робина».
Кино
Миша Коллинз сыграет Двуликого в сериале DC «Рыцари Готэма»
«Ты либо умираешь героем, либо живешь достаточно долго, пока сам не превратишься в злодея».
Кино
Зрительский рейтинг «Бэтмена» на Rotten Tomatoes лишь немногим уступает «Темному рыцарю»
Приведены оценки всех фильмов с персонажем.
Кино
Киллиан Мерфи объяснил, почему он продолжает сниматься у Кристофера Нолана
Он восхищается подходом режиссера к кинопроизводству.  
Кино
«Черную Вдову» обокрали на 600 млн и новый проект Квентина Тарантино: кинодайджест
В грядущем фильме Кристофера Нолана пополнение.
Кино
Том Холланд признался в любви к сериалу «Пацаны»
Создатели антисупергеройского проекта оценили вкус молодого актера.
Кино
В какой последовательности смотреть все части «Темного рыцаря» по хронологии?
Трилогия Кристофера Нолана – не первая попытка перенести на экран историю Бэтмена, одного из самых популярных персонажей DC Comics.
Кино
Согласно критикам, Хит Леджер остается лучшим воплощением Джокера в кино
Фильм с этим персонажем имеет самый высокий критический рейтинг среди других кинокомиксов про Бэтмена.
Кино
По данным СМИ, бюджет «Бэтмена» Мэтта Ривза составляет $100 млн
Это самый низкий производственный бюджет ленты о данном персонаже в нынешнем столетии.
Кино
Сколько всего вышло фильмов про Каху?
Каха – главный герой полнометражный картины «Непосредственно Каха: Крутой и ещё крутее».
Кино
Некий авторитет предостерег Тимоти Шаламе от участия в супергеройских фильмах
Этот совет стоял в одном ряду с рекомендацией избегать употребления тяжелых наркотиков.
Кино
Какой бюджет у фильма «Непосредственно Каха»?
На производство киноленты «Непосредственно Каха» было потрачено порядка 50-60 млн рублей.
Кино
Какой бюджет у фильма Нолана «Довод»?
«Tenet» («Довод») – пока что самый дорогой проект Кристофера Нолана.
Кино
После угрозы третьей мировой: Нолан снимет фильм о создателе атомной бомбы
Впервые за долгое время режиссер «Довода» отказался от сотрудничества с Warner Bros.
Кино
«Если не вымрут, то сократятся в численности»: уничтожат ли стрим-сервисы кинотеатры
Кинокритик порассуждал о том, при каком условии кинотеатры сумеют выжить.
Кино
Мэтт Дэймон проходил пробы на роль Робина в двух фильмах о Бэтмене
Это случилось на заре его карьеры. 
Кино
Слух: Warner Bros просит Мэтта Ривза сократить хронометраж «Бэтмена»
Это очередной этап их противостояния.
Кино
Зак Снайдер утверждает, что студия Warner Bros больше не заинтересована в сотрудничестве с ним
Режиссер не огорчается, поскольку он в любом случае хочет творческой свободы.
ТВ и сериалы
Эллиот Пейдж поделился фото со съемок третьего сезона «Академии Амбрелла»
Актер решил послать «немного любви».
Кино
Джеймс Ганн сообщил, что фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет» на 100% готов
Режиссер изначально планировал завершить процесс на таком этапе.
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