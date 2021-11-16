Звезды Актриса Ксения Алферова сравнила нынешнюю ситуацию с QR-кодами с «фашизмом» Знаменитость считает, что новые законы унижают человеческое достоинство. 16 ноя 2021 13:59

Звезды в соцсетях «Какая шикарная»: Ксения Алферова без косметики позировала на пляже в крошечном бикини 46-летняя актриса поразила подписчиков своей фигурой на пляжных фото. 25 фев 2021 09:29

Звезды «Вы такая стройняшка!»: 46-летняя Ксения Алферова подразнила мужчин идеальной фигурой в бикини Актриса призналась, что не любит «правил, ханжества и условностей». 19 фев 2021 10:27

Звезды в соцсетях «Словно невеста невероятной красоты»: 46-летняя Ксения Алферова очаровала фанатов образом юной феи Артистка показала поклонникам фото в сверкающем наряде. 9 дек 2020 14:51

Звезды в соцсетях «Роскошная фигура»: 46-летняя Ксения Алферова показала чувственное фото в бикини на пляже Актриса вновь пригласила поклонников на встречу с Паустовским. 26 ноя 2020 10:21

Звезды «Потрясающая девочка»: 46-летняя Ксения Алферова снялась топлес Актриса призналась, что ей очень нравится «сиюминутность» жизни в театре. 18 ноя 2020 13:36

Звезды в соцсетях «Прелесть неземная»: Ксения Алферова показала волнующее селфи в постели «Постельная» сцена Алферовой эксклюзивно для подписчиков. 16 ноя 2020 10:56

Звезды «Фильтров здесь нет»: Ксения Алферова поделилась редким фото своей 69-летней мамы Актриса раскрыла секрет молодости и красоты, которым обладают женщины в их семье. 4 ноя 2020 14:22

Звезды «Какой миленький»: Ксения Алферова удивила фанатов архивным фото Егора Бероева Актриса трогательно поздравила мужа с днем рождения. 13 окт 2020 10:38

Звезды в соцсетях «Деревенская девушка»: 46-летняя Ксения Алферова показалась на фото без макияжа Артистка не побоялась выложить честный снимок. 24 сен 2020 13:14

Звезды в соцсетях «Регулярный мужчина и дядя Лёня Ярмольник»: Ксения Алферова и Егор Бероев удивили подписчиков редким фото Актриса трогательно напомнила о своем папе - Александре Абдулове. 21 сен 2020 11:32