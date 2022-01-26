Лидия Федосеева-Шукшина
Покинувшая дом престарелых Шукшина сделала заявление о Куравлеве: «За него надо молиться»
Лидия Николаевна надеется, что актер сможет выкарабкаться.26 янв 2022 14:14
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной сдала актрису в дом престарелых
В этом доме престарелых также проживал Леонид Куравлев.21 янв 2022 15:54
Дочь Марии Шукшиной смутила народ: «Превращается в мужика»
Звезда увлеклась бодибилдингом.17 янв 2022 16:05
Мария Шукшина не поддержала дочь в ее необычном увлечении
Анна Трегубенко мечтала заниматься бодибилдингом.17 янв 2022 14:48
«Жертва опасной секты»: как Шукшина с помощью провокаций и скандалов кричит о помощи
Родственники прославленной артистки только сейчас начали бить тревогу, но заявления Марии Шукшиной должны были вызвать вопросы еще несколько лет назад.13 дек 2021 11:25
Седокова переплюнет Пугачеву? Психолог раскрыла скрытые проблемы звезд, кочующих из брака в брак
Многие российские певицы и актрисы выходят замуж не один раз в жизни, и всему виной тщательно скрываемые проблемы.24 ноя 2021 15:44
«Не стоит радоваться раньше времени»: Алибасов и Шукшина официально развелись
По словам адвоката, у супругов есть еще месяц для подачи апелляции.3 сен 2021 10:20
Пропавший продюсер: Алибасов не пришел на судебное разбирательство по квартире Федосеевой-Шукшиной
Основатель группы «На-На» так и не вышел на контакт.27 янв 2021 10:01
«Не хочу вмешиваться в эту историю»: директор Бари Алибасова признался, что не знает, куда пропал продюсер
Сотрудник не говорил со звездой уже несколько дней.26 янв 2021 14:06
«Люблю и хочу быть с ним»: Федосеева-Шукшина рассказала, что развелась с Алибасовым из-за «эмоциональной вспышки»
Актриса рассказала, что жалеет о своем поступке.25 янв 2021 14:25
«Все еще законные супруги»: Федосеева-Шукшина хочет обжаловать решение суда о разводе с Алибасовым
Актриса считает, что сын Алибасова препятствует их примирению.21 янв 2021 08:16
«Мы устали от лжи, устали от неадеквата»: Федосеева-Шукшина с адвокатом не смогли попасть в квартиру Алибасова
Актриса подозревает, что продюсер придумал очередной пиар-ход.19 янв 2021 16:58
«Они не расставались»: сын Алибасова рассказал о заработках отца и Федосеевой-Шукшиной на скандалах
Бари-младший уверяет, что актриса и продюсер проводят много времени вместе, как и прежде.19 янв 2021 11:06
«Мне было индифферентно»: Федосеева-Шукшина рассказала, зачем поменяла дружбу с Алибасовым на свадьбу
Актриса не планировала выходить замуж за продюсера.11 дек 2020 16:45
«Вечеринка по зуму»: Иван Ургант потроллил Бари Алибасова из-за передозировки «Виагры»
Госпитализация популярного продюсера стала предметом обсуждения на вечернем шоу.4 дек 2020 12:04
Стало известно, когда состоится слушание по разводу Алибасова и Федосеевой-Шукшиной
Бракоразводный процесс обещает быть быстрым.27 ноя 2020 13:49
Федосеева-Шукшина просит Председателя Следственного комитета защитить ее от Алибасова
Актриса боится, что больше не увидит свою недвижимость.18 ноя 2020 15:13
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