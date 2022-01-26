Все новости Лидия Федосеева-Шукшина

Лидия Федосеева-Шукшина

Звезды
Покинувшая дом престарелых Шукшина сделала заявление о Куравлеве: «За него надо молиться»
Лидия Николаевна надеется, что актер сможет выкарабкаться.
Звезды
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной сдала актрису в дом престарелых
В этом доме престарелых также проживал Леонид Куравлев.
Звезды
Дочь Марии Шукшиной смутила народ: «Превращается в мужика»
Звезда увлеклась бодибилдингом.
Звезды
Мария Шукшина не поддержала дочь в ее необычном увлечении
Анна Трегубенко мечтала заниматься бодибилдингом.
Звезды
«Жертва опасной секты»: как Шукшина с помощью провокаций и скандалов кричит о помощи
Родственники прославленной артистки только сейчас начали бить тревогу, но заявления Марии Шукшиной должны были вызвать вопросы еще несколько лет назад.
Звезды
Седокова переплюнет Пугачеву? Психолог раскрыла скрытые проблемы звезд, кочующих из брака в брак
Многие российские певицы и актрисы выходят замуж не один раз в жизни, и всему виной тщательно скрываемые проблемы.
Звезды
«Не стоит радоваться раньше времени»: Алибасов и Шукшина официально развелись
По словам адвоката, у супругов есть еще месяц для подачи апелляции.
Звезды
Пропавший продюсер: Алибасов не пришел на судебное разбирательство по квартире Федосеевой-Шукшиной
Основатель группы «На-На» так и не вышел на контакт.
Звезды
«Не хочу вмешиваться в эту историю»: директор Бари Алибасова признался, что не знает, куда пропал продюсер
Сотрудник не говорил со звездой уже несколько дней.
Звезды
«Люблю и хочу быть с ним»: Федосеева-Шукшина рассказала, что развелась с Алибасовым из-за «эмоциональной вспышки»
Актриса рассказала, что жалеет о своем поступке.
Звезды
«Все еще законные супруги»: Федосеева-Шукшина хочет обжаловать решение суда о разводе с Алибасовым
Актриса считает, что сын Алибасова препятствует их примирению.
Звезды
«Мы устали от лжи, устали от неадеквата»: Федосеева-Шукшина с адвокатом не смогли попасть в квартиру Алибасова
Актриса подозревает, что продюсер придумал очередной пиар-ход.
Звезды
«Они не расставались»: сын Алибасова рассказал о заработках отца и Федосеевой-Шукшиной на скандалах
Бари-младший уверяет, что актриса и продюсер проводят много времени вместе, как и прежде.
Звезды
«Мне было индифферентно»: Федосеева-Шукшина рассказала, зачем поменяла дружбу с Алибасовым на свадьбу
Актриса не планировала выходить замуж за продюсера.
Звезды
«Вечеринка по зуму»: Иван Ургант потроллил Бари Алибасова из-за передозировки «Виагры»
Госпитализация популярного продюсера стала предметом обсуждения на вечернем шоу.
Звезды
Стало известно, когда состоится слушание по разводу Алибасова и Федосеевой-Шукшиной
Бракоразводный процесс обещает быть быстрым.
Звезды
Федосеева-Шукшина просит Председателя Следственного комитета защитить ее от Алибасова
Актриса боится, что больше не увидит свою недвижимость.
Последнее
«Не умел на минималках»: подробности смерти сына Аркадия Инина
Звезды, 16 ноя 2022 19:15
Новый год на Шри-Ланке за разумные деньги: что предлагают туроператоры
Путешествия, 16 ноя 2022 19:09
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
Звезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантов
Путешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
Общество, 16 ноя 2022 15:40
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
Общество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории