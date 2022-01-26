Лидия Федосеева-Шукшина

Звезды Покинувшая дом престарелых Шукшина сделала заявление о Куравлеве: «За него надо молиться» Лидия Николаевна надеется, что актер сможет выкарабкаться. 26 янв 2022 14:14

Звезды Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной сдала актрису в дом престарелых В этом доме престарелых также проживал Леонид Куравлев. 21 янв 2022 15:54

Звезды Дочь Марии Шукшиной смутила народ: «Превращается в мужика» Звезда увлеклась бодибилдингом. 17 янв 2022 16:05

Звезды Мария Шукшина не поддержала дочь в ее необычном увлечении Анна Трегубенко мечтала заниматься бодибилдингом. 17 янв 2022 14:48

Звезды «Жертва опасной секты»: как Шукшина с помощью провокаций и скандалов кричит о помощи Родственники прославленной артистки только сейчас начали бить тревогу, но заявления Марии Шукшиной должны были вызвать вопросы еще несколько лет назад. 13 дек 2021 11:25

Звезды Седокова переплюнет Пугачеву? Психолог раскрыла скрытые проблемы звезд, кочующих из брака в брак Многие российские певицы и актрисы выходят замуж не один раз в жизни, и всему виной тщательно скрываемые проблемы. 24 ноя 2021 15:44

Звезды «Не стоит радоваться раньше времени»: Алибасов и Шукшина официально развелись По словам адвоката, у супругов есть еще месяц для подачи апелляции. 3 сен 2021 10:20

Звезды Пропавший продюсер: Алибасов не пришел на судебное разбирательство по квартире Федосеевой-Шукшиной Основатель группы «На-На» так и не вышел на контакт. 27 янв 2021 10:01

Звезды «Не хочу вмешиваться в эту историю»: директор Бари Алибасова признался, что не знает, куда пропал продюсер Сотрудник не говорил со звездой уже несколько дней. 26 янв 2021 14:06

Звезды «Люблю и хочу быть с ним»: Федосеева-Шукшина рассказала, что развелась с Алибасовым из-за «эмоциональной вспышки» Актриса рассказала, что жалеет о своем поступке. 25 янв 2021 14:25

Звезды «Все еще законные супруги»: Федосеева-Шукшина хочет обжаловать решение суда о разводе с Алибасовым Актриса считает, что сын Алибасова препятствует их примирению. 21 янв 2021 08:16

Звезды «Мы устали от лжи, устали от неадеквата»: Федосеева-Шукшина с адвокатом не смогли попасть в квартиру Алибасова Актриса подозревает, что продюсер придумал очередной пиар-ход. 19 янв 2021 16:58

Звезды «Они не расставались»: сын Алибасова рассказал о заработках отца и Федосеевой-Шукшиной на скандалах Бари-младший уверяет, что актриса и продюсер проводят много времени вместе, как и прежде. 19 янв 2021 11:06

Звезды «Мне было индифферентно»: Федосеева-Шукшина рассказала, зачем поменяла дружбу с Алибасовым на свадьбу Актриса не планировала выходить замуж за продюсера. 11 дек 2020 16:45

Звезды «Вечеринка по зуму»: Иван Ургант потроллил Бари Алибасова из-за передозировки «Виагры» Госпитализация популярного продюсера стала предметом обсуждения на вечернем шоу. 4 дек 2020 12:04

Звезды Стало известно, когда состоится слушание по разводу Алибасова и Федосеевой-Шукшиной Бракоразводный процесс обещает быть быстрым. 27 ноя 2020 13:49