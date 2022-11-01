Все новости Люди Икс

Люди Икс

Общество
Что говорит поза сна о человеке
Правда в том, что мы меняем позу во сне от десяти до 30 раз за ночь! Но что это говорит о нас?
Кино
Хью Джекман был бы рад сыграть в сиквеле «Величайшего шоумена»
Актер прокомментировал шансы на продолжение, которое хочет далеко не он один.
Кино
Даррен Аронофски рассказал о перевоплощении Брендана Фрейзера в огромного толстяка в фильме «Кит»
Актеру пришлось носить на себе тяжелый груз.
Кино
Элизабет Олсен хотела бы сняться в новых «Людях Икс»
Кино
Несмотря на провал «Фантастической четверки», Майлз Теллер готов вернуться к супергеройскому кино
В этом фильме актер сыграл Мистера Фантастика.
Кино
Звезда сериала Halo Пабло Шрайбер подтвердил факт переговоров с Marvel о роли Росомахи
Актер с детства мечтает сыграть этого персонажа.
Кино
По слухам, в «Докторе Стрэндже 2» появится один из членов Фантастической четверки
Фильм станет связующим звеном между командой супергероев и киновселенной Marvel.
Кино
В какой последовательности смотреть все части «Людей Икс» по хронологии?
Культовой франшизе «Люди Икс» в 2021 году исполнился 21 год – она стартовала одновременно с новым веком.
Звезды
Дженнифер Лоуренс часто представляет, как толкает человека на рельсы в метро
Звезда «Людей Икс» прошла тест на детекторе лжи. Не зря она волновалась.
Кино
В какой последовательности смотреть все фильмы про Росомаху по хронологии?
После ухода Джекмана судьба серии остается под вопросом.
Звезды
Что привлекательного? Эллиота Пейджа разнесли за смену пола
В 2020 году Пейдж сделал каминг-аут как трансгендерный мужчина.
Кино
Кто озвучивает Венома на русском?
В фильмах «Веном» 2018 года и «Веном 2» 2021 года Эди Брока и его симбиота-инопланетянина дублирует один и тот же русский актёр.
Кино
Джеймс МакЭвой был бы рад вернуться к роли Профессора Икс в киновселенной Marvel
Главное условие — хороший сценарий. 
Кино
Слух: После выхода «Вечных» Черный рыцарь в исполнении Кита Харингтона может получить сольный фильм
В дальнейшем персонаж имеет шанс стать частью нескольких знаменитых супергеройских команд.
Кино
Слух: Хью Джекман задумался о возвращении к роли Росомахи, но все будет зависеть от сценария
Похоже на попытку выдать желаемое за действительное.
Кино
Иэн Маккеллен до сих пор не знает, как ему удалось получить роль Гэндальфа во «Властелине колец»
Актер считает, что это связано с отказом других кандидатов, которые не хотели жить больше года в Новой Зеландии.
Звезды
Фото: 54-летняя Холли Берри доказала, что не постарела со времен «Бонда»
«Умри, но не сейчас» вышел в прокат в 2002 году.
ТВ и сериалы
Шоураннер «Ванды/Вижна» лишь недавно узнала, кто такой Мефисто
Злодея никогда не собирались добавлять в сюжет.
Кино
Слух об участии Дженнифер Лоуренс в новой «Фантастической четверке» оказался ложным
Но подтвердилась одна важная деталь.
Кино
Слух: Marvel хочет пригласить Дженнифер Лоуренс на роль Мистик в «Докторе Стрэндже 2»
Но не факт, что актриса согласится.
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