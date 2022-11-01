Люди Икс
Что говорит поза сна о человеке
Правда в том, что мы меняем позу во сне от десяти до 30 раз за ночь! Но что это говорит о нас?1 ноя 2022 15:29
Хью Джекман был бы рад сыграть в сиквеле «Величайшего шоумена»
Актер прокомментировал шансы на продолжение, которое хочет далеко не он один.14 сен 2022 15:14
Даррен Аронофски рассказал о перевоплощении Брендана Фрейзера в огромного толстяка в фильме «Кит»
Актеру пришлось носить на себе тяжелый груз.1 сен 2022 15:50
Элизабет Олсен хотела бы сняться в новых «Людях Икс»30 июн 2022 16:56
Несмотря на провал «Фантастической четверки», Майлз Теллер готов вернуться к супергеройскому кино
В этом фильме актер сыграл Мистера Фантастика.9 май 2022 13:36
Звезда сериала Halo Пабло Шрайбер подтвердил факт переговоров с Marvel о роли Росомахи
Актер с детства мечтает сыграть этого персонажа.27 мар 2022 11:19
По слухам, в «Докторе Стрэндже 2» появится один из членов Фантастической четверки
Фильм станет связующим звеном между командой супергероев и киновселенной Marvel.2 янв 2022 11:16
В какой последовательности смотреть все части «Людей Икс» по хронологии?
Культовой франшизе «Люди Икс» в 2021 году исполнился 21 год – она стартовала одновременно с новым веком.30 дек 2021 10:51
Дженнифер Лоуренс часто представляет, как толкает человека на рельсы в метро
Звезда «Людей Икс» прошла тест на детекторе лжи. Не зря она волновалась.30 дек 2021 10:00
В какой последовательности смотреть все фильмы про Росомаху по хронологии?
После ухода Джекмана судьба серии остается под вопросом.6 дек 2021 10:48
Что привлекательного? Эллиота Пейджа разнесли за смену пола
В 2020 году Пейдж сделал каминг-аут как трансгендерный мужчина.29 ноя 2021 15:05
Кто озвучивает Венома на русском?
В фильмах «Веном» 2018 года и «Веном 2» 2021 года Эди Брока и его симбиота-инопланетянина дублирует один и тот же русский актёр.13 окт 2021 14:50
Джеймс МакЭвой был бы рад вернуться к роли Профессора Икс в киновселенной Marvel
Главное условие — хороший сценарий.28 сен 2021 15:35
Слух: После выхода «Вечных» Черный рыцарь в исполнении Кита Харингтона может получить сольный фильм
В дальнейшем персонаж имеет шанс стать частью нескольких знаменитых супергеройских команд.10 май 2021 16:51
Слух: Хью Джекман задумался о возвращении к роли Росомахи, но все будет зависеть от сценария
Похоже на попытку выдать желаемое за действительное.18 апр 2021 00:39
Иэн Маккеллен до сих пор не знает, как ему удалось получить роль Гэндальфа во «Властелине колец»
Актер считает, что это связано с отказом других кандидатов, которые не хотели жить больше года в Новой Зеландии.27 мар 2021 16:01
Фото: 54-летняя Холли Берри доказала, что не постарела со времен «Бонда»
«Умри, но не сейчас» вышел в прокат в 2002 году.17 мар 2021 13:29
Шоураннер «Ванды/Вижна» лишь недавно узнала, кто такой Мефисто
Злодея никогда не собирались добавлять в сюжет.15 мар 2021 14:44
Слух об участии Дженнифер Лоуренс в новой «Фантастической четверке» оказался ложным
Но подтвердилась одна важная деталь.22 фев 2021 13:41
Слух: Marvel хочет пригласить Дженнифер Лоуренс на роль Мистик в «Докторе Стрэндже 2»
Но не факт, что актриса согласится.22 янв 2021 13:12
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