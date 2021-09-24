Мелисса МакКарти
В игровом ремейке «Русалочки» будет минимум четыре новых песни
Композитор Алан Менкен отлично сработался с Лин-Мануэлем Мирандой.24 сен 2021 13:50
Фото: Меган Маркл случайно показала фото 2-месячной дочки
Герцогиня Сассекская отпраздновала 40-летие и заинтриговала публику семейными кадрами.5 авг 2021 10:10
В сети появились новые фото Холли Бэйли со съемок «Русалочки»
Ариэль путешествует по прибрежному городку.23 июн 2021 10:40
Съемки «Тора: Любовь и гром» подошли к концу
Работа проходила с января этого года.31 май 2021 14:13
На новых фото со съемок «Тора: Любовь и гром» запечатлели декорации Нового Асгарда
Конструкции возводят для финального блока производства.24 май 2021 12:07
Крис Хемсворт поделился забавным «малобюджетным постером» «Тора: Любовь и гром»
Асгардский громовержец и весельчак режиссер на совместном селфи.17 май 2021 16:47
Мелисса Маккарти уже записала свои песни для игрового ремейка «Русалочки»
Актриса приступит к съемкам своих сцен через месяц.2 апр 2021 12:04
Крис Хемсворт рассказал, какое давление испытывают создатели «Тора: Любовь и гром»
По словам актера, это служит отличным мотиватором сделать фильм как можно лучше.16 мар 2021 15:20
Крис Хемсворт рассказал, какое давление испытывают создатели «Тора: Любовь и гром»
По словам актера, это служит отличным мотиватором сделать фильм как можно лучше.16 мар 2021 15:20
Крис Хемсворт рассказал, какое давление испытывают создатели «Тора: Любовь и гром»
По словам актера, это служит отличным мотиватором сделать фильм как можно лучше.16 мар 2021 15:20
Крис Хемсворт рассказал, какое давление испытывают создатели «Тора: Любовь и гром»
По словам актера, это служит отличным мотиватором сделать фильм как можно лучше.16 мар 2021 15:20
Крис Хемсворт рассказал, какое давление испытывают создатели «Тора: Любовь и гром»
По словам актера, это служит отличным мотиватором сделать фильм как можно лучше.16 мар 2021 15:20
Новые фото со съемок «Тор: Любовь и гром» раскрыли важный спойлер
Картина Тайки Вайтити по комиксам Marvel должна выйти на экраны в 2022 году.3 мар 2021 15:02
Создатели игрового ремейка «Русалочки» изменят предысторию Урсулы
Авторы решили укрепить эмоциональную связь злодейки с главной героиней.3 мар 2021 11:07
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