Звезды Кино Звезда сериала «Друзья» умер от рака Джеймс Майкл не смог справиться с онкологией. 26 окт 2021 08:02

ТВ и сериалы Кортни Кокс расстроена статусом единственной звезды «Друзей», не получившей номинации на «Эмми» «Это определенно ранило мои чувства», — признается актриса. 25 июн 2021 16:16

ТВ и сериалы Дженнифер Энистон поделилась новым фото со съемок воссоединения «Друзей» Она до сих пор под впечатлением от встречи. 3 июн 2021 17:45

ТВ и сериалы Кортни Кокс обещает, что спецвыпуск «Друзей» будет полон сюрпризов Она не сомневается, что фанаты останутся в восторге. 7 май 2021 11:46

ТВ и сериалы Дэвид Швиммер рассказал, когда стоит ждать эпизод-воссоединение «Друзей» Исполнитель роли Росса Геллера порадовал фанатов новостями со съемочной площадки. 4 мар 2021 10:59

Звезды Дженнифер Лоуренс получила травму на съемках картины «Не смотри вверх» с Ди Каприо и Шаламе Осколок стекла повредил веко актрисы, из-за чего съемки на время остановили. 9 фев 2021 14:22

ТВ и сериалы Лиза Кудроу заверила, что воссоединение «Друзей» непременно состоится По ее словам, съемки стартуют в начале весны. 19 янв 2021 15:41

Звезды 63-летний Дольф Лундгрен женился на 24-летней возлюбленной Избранница «русского» Ивана Драго — инструктор по фитнесу. 19 дек 2020 14:02

Звезды «Она лучшая женщина на планете»: 51-летний звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри женится на 29-летней подруге Девушка помогла актеру изменить жизнь к лучшему. 27 ноя 2020 13:19

Звезды Названа новая дата начала съемок долгожданного специального выпуска сериала «Друзья» Долгожданная встреча состоится! 13 ноя 2020 10:50

ТВ и сериалы Мэттью Риз предположил судьбу Филипа и Элизабет после финала «Американцев» Актер не видит у героев счастливой истории. 17 авг 2020 14:52

ТВ и сериалы Сериал «Перри Мейсон» с Мэттью Ризом продлили на 2 сезон HBO продолжит полюбившуюся зрителям драму. 23 июл 2020 11:06