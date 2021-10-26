Мэттью Перри
Звезда сериала «Друзья» умер от рака
Джеймс Майкл не смог справиться с онкологией.26 окт 2021 08:02
Кортни Кокс расстроена статусом единственной звезды «Друзей», не получившей номинации на «Эмми»
«Это определенно ранило мои чувства», — признается актриса.25 июн 2021 16:16
Дженнифер Энистон поделилась новым фото со съемок воссоединения «Друзей»
Она до сих пор под впечатлением от встречи.3 июн 2021 17:45
Кортни Кокс обещает, что спецвыпуск «Друзей» будет полон сюрпризов
Она не сомневается, что фанаты останутся в восторге.7 май 2021 11:46
Дэвид Швиммер рассказал, когда стоит ждать эпизод-воссоединение «Друзей»
Исполнитель роли Росса Геллера порадовал фанатов новостями со съемочной площадки.4 мар 2021 10:59
Дженнифер Лоуренс получила травму на съемках картины «Не смотри вверх» с Ди Каприо и Шаламе
Осколок стекла повредил веко актрисы, из-за чего съемки на время остановили.9 фев 2021 14:22
Лиза Кудроу заверила, что воссоединение «Друзей» непременно состоится
По ее словам, съемки стартуют в начале весны.19 янв 2021 15:41
63-летний Дольф Лундгрен женился на 24-летней возлюбленной
Избранница «русского» Ивана Драго — инструктор по фитнесу.19 дек 2020 14:02
«Она лучшая женщина на планете»: 51-летний звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри женится на 29-летней подруге
Девушка помогла актеру изменить жизнь к лучшему.27 ноя 2020 13:19
Названа новая дата начала съемок долгожданного специального выпуска сериала «Друзья»
Долгожданная встреча состоится!13 ноя 2020 10:50
Мэттью Риз предположил судьбу Филипа и Элизабет после финала «Американцев»
Актер не видит у героев счастливой истории.17 авг 2020 14:52
Сериал «Перри Мейсон» с Мэттью Ризом продлили на 2 сезон
HBO продолжит полюбившуюся зрителям драму.23 июл 2020 11:06
Брендан Фрейзер рассказал, как создатель «Клиники» убедил его сняться в камео
Эпизоды с актером до сих пор являются одними из самых популярных среди зрителей.8 июл 2020 14:10
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