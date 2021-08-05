Все новости Микелла Абрамова

Микелла Абрамова

Звезды
«4 детей и 12 внуков»: Алсу показала, как молодо выглядит ее 67-летняя мать
Певица привлекла внимание трогательным постом в Instagram.
Дети
«Такая серьезная»: дочь Алсу показала, как в 3 года исполняет хит мамы
Фанатов умилил архивный ролик победительницы детского «Голоса».
Дети
«Мы с мужем правильно воспитываем дочерей»: Алсу похвасталась успехами детей
Артистка воспитывает двух дочерей: Сафину и Микеллу.
Звезды
«Где написано, что наставник должен разбираться в музыке?»: Ургант потроллил Крида за участие в «Голос. Дети»
Кумир молодежи впервые окажется в судейском кресле популярного ТВ-шоу.
Звезды
«Не оставили мне выбора»: Лобода вернулась в «Голос. Дети» после инцидента с дочерью Алсу
Артистка снова заняла кресло наставника для талантливых ребят.
Дети
«Когда-то я подражала маме»: дочь Алсу рассказала об изменении голоса и певческой карьере
Микелла Абрамова рассказала о своей мечте.
Звезды в соцсетях
«Смотрите, но не слушайте»: 37-летняя певица Алсу дала совет мужчинам
Певица рассказала, как разгадать загадку женщины.
Дети
«2021 начался неплохо»: дочь Алсу запечатлелась с Тиллем Линдеманном из Rammstein
На Новый год звезды собираются в Дубае.
Звезды
«Отказалась от всех съемок»: Алсу рассказала, почему не планирует появляться на новогодних мероприятиях
Певица намерена защитить собственную семью в разгар пандемии.
Звезды
«Хоть и случайно!»: семьи Алсу и Валерии неожиданно столкнулись в Дубае
Российское «созвездие» в Арабских Эмиратах.
Дети
Дочь Алсу Микелла Абрамова поучаствует в конкурсе «Детское Евровидение» в качестве ведущей
Юная певица назовет максимальный балл от России.
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