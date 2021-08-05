Микелла Абрамова
«4 детей и 12 внуков»: Алсу показала, как молодо выглядит ее 67-летняя мать
Певица привлекла внимание трогательным постом в Instagram.5 авг 2021 12:35
«Такая серьезная»: дочь Алсу показала, как в 3 года исполняет хит мамы
Фанатов умилил архивный ролик победительницы детского «Голоса».18 фев 2021 08:30
«Мы с мужем правильно воспитываем дочерей»: Алсу похвасталась успехами детей
Артистка воспитывает двух дочерей: Сафину и Микеллу.17 фев 2021 17:42
«Где написано, что наставник должен разбираться в музыке?»: Ургант потроллил Крида за участие в «Голос. Дети»
Кумир молодежи впервые окажется в судейском кресле популярного ТВ-шоу.3 фев 2021 15:15
«Не оставили мне выбора»: Лобода вернулась в «Голос. Дети» после инцидента с дочерью Алсу
Артистка снова заняла кресло наставника для талантливых ребят.2 фев 2021 11:12
«Когда-то я подражала маме»: дочь Алсу рассказала об изменении голоса и певческой карьере
Микелла Абрамова рассказала о своей мечте.2 фев 2021 09:16
«Смотрите, но не слушайте»: 37-летняя певица Алсу дала совет мужчинам
Певица рассказала, как разгадать загадку женщины.22 янв 2021 10:21
«2021 начался неплохо»: дочь Алсу запечатлелась с Тиллем Линдеманном из Rammstein
На Новый год звезды собираются в Дубае.4 янв 2021 15:46
«Отказалась от всех съемок»: Алсу рассказала, почему не планирует появляться на новогодних мероприятиях
Певица намерена защитить собственную семью в разгар пандемии.7 дек 2020 01:27
«Хоть и случайно!»: семьи Алсу и Валерии неожиданно столкнулись в Дубае
Российское «созвездие» в Арабских Эмиратах.2 дек 2020 11:46
Дочь Алсу Микелла Абрамова поучаствует в конкурсе «Детское Евровидение» в качестве ведущей
Юная певица назовет максимальный балл от России.27 ноя 2020 12:13
Последнее
«Не умел на минималках»: подробности смерти сына Аркадия ИнинаЗвезды, 16 ноя 2022 19:15
Новый год на Шри-Ланке за разумные деньги: что предлагают туроператорыПутешествия, 16 ноя 2022 19:09
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисыЗвезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантовПутешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной болиОбщество, 16 ноя 2022 15:40
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причинПутешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседейОбщество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало большеОбщество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории