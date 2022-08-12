Кино Оскар Айзек готов снова сыграть По Дэмерона из «Звездных войн» Актер поставил условия своего возвращения во вселенную. 12 авг 2022 14:53

Кино Интригующие детали «Стражей Галактики 3» и танцевальные «Острые козырьки»: кинодайджест Вышел первый трейлер сериала «Лунный рыцарь». 18 янв 2022 12:00

Кино Киану Ривз одним словом выразил свои впечатления от «Дюны» Научно-фантастический эпик вызвал восхищение у актера. 28 ноя 2021 12:23

Кино Оскар Айзек хотел бы сняться с Педро Паскалем в фильме о космосе Айзек назвал своего друга «космической сестрой». 20 окт 2021 13:49

Кино Оскар Айзек обещает, что «Лунный рыцарь» будет «диким, диким шоу» По словам актера, съемки продвигаются без каких-либо проблем. 26 июл 2021 13:26

Кино Слух: Дэйзи Ридли ведет переговоры о возвращении в «Звездные войны» Актриса заинтересована в дальнейшем участии во франшизе. 13 май 2021 16:42

ТВ и сериалы Стало известно, когда начнутся съемки сериалов Marvel «Женщина-Халк» и «Лунный рыцарь» Подробности сообщил Кевин Файги. 12 мар 2021 17:04

Итан Хоук согласился сыграть в «Лунном рыцаре» из-за Оскара Айзека Айзек напоминает Хоуку актеров, на которых он равнялся в молодости. 25 фев 2021 15:21

ТВ и сериалы По слухам, премьера сериала Marvel «Лунный рыцарь» намечена на лето 2022 года Шоу выйдет после «Мисс Марвел» и «Соколиного Глаза». 13 янв 2021 14:04

Кино Как бы мог выглядеть Оскар Айзек в образе Солида Снейка в предстоящей экранизации Metal Gear Solid Новый арт от SPDRMNKYXXIII. 9 дек 2020 17:08

Кино Слух: Оскар Айзек ведет переговоры о возвращении в «Звездные войны» Информацией поделился голливудский инсайдер Дэниел Рихтман. 9 ноя 2020 17:02

Кино Зендая уже успела посмотреть трейлер "Дюны" и назвала его "невероятным" В экранизации романа Фрэнка Герберта актриса исполнит небольшую роль. 7 авг 2020 16:01