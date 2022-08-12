Все новости Оскар Айзек

Оскар Айзек

Кино
Оскар Айзек готов снова сыграть По Дэмерона из «Звездных войн»
Актер поставил условия своего возвращения во вселенную.
Кино
Интригующие детали «Стражей Галактики 3» и танцевальные «Острые козырьки»: кинодайджест
Вышел первый трейлер сериала «Лунный рыцарь».
Кино
Киану Ривз одним словом выразил свои впечатления от «Дюны»
Научно-фантастический эпик вызвал восхищение у актера.
Кино
Оскар Айзек хотел бы сняться с Педро Паскалем в фильме о космосе
Айзек назвал своего друга «космической сестрой».
Кино
Оскар Айзек обещает, что «Лунный рыцарь» будет «диким, диким шоу»
По словам актера, съемки продвигаются без каких-либо проблем. 
Кино
Слух: Дэйзи Ридли ведет переговоры о возвращении в «Звездные войны»
Актриса заинтересована в дальнейшем участии во франшизе.
ТВ и сериалы
Стало известно, когда начнутся съемки сериалов Marvel «Женщина-Халк» и «Лунный рыцарь»
Подробности сообщил Кевин Файги.
Итан Хоук согласился сыграть в «Лунном рыцаре» из-за Оскара Айзека
Айзек напоминает Хоуку актеров, на которых он равнялся в молодости.
ТВ и сериалы
По слухам, премьера сериала Marvel «Лунный рыцарь» намечена на лето 2022 года
Шоу выйдет после «Мисс Марвел» и «Соколиного Глаза».
Кино
Как бы мог выглядеть Оскар Айзек в образе Солида Снейка в предстоящей экранизации Metal Gear Solid
Новый арт от SPDRMNKYXXIII.
Кино
Слух: Оскар Айзек ведет переговоры о возвращении в «Звездные войны»
Информацией поделился голливудский инсайдер Дэниел Рихтман.
Кино
Зендая уже успела посмотреть трейлер "Дюны" и назвала его "невероятным"
В экранизации романа Фрэнка Герберта актриса исполнит небольшую роль. 
Кино
Бен Стиллер снимет Оскара Айзека в новом триллере «Лондон»
Актер собирается экранизировать фантастический роман норвежского писателя.
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