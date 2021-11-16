Все новости Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон

Звезды
Неожиданный поворот: у мужа Пэрис Хилтон есть 9-летняя внебрачная дочь
У светской львицы есть падчерица.
Звезды
Обрела свое счастье: почему замужняя Пэрис Хилтон подвергалась насилию
Модель рассказала о детских травмах.
Звезды
«Хозяин — барин»: за что Боня отдала визажисту миллион рублей
Боня переплачивает за бренд.
Звезды
Скандально известная Кафельникова зажгла в ночном клубе перед большой толпой
Алеся перестала быть примерной женой и мамой.
Звезды
Пэрис Хилтон призналась, что подвергалась насилию в детстве
Хилтон призналась, что ее душили и подсматривали за ней в душе.
Звезды
«Будущая невеста» Пэрис Хилтон отметила девичник в Лас-Вегасе
«Блондинка в шоколаде» устроила пышную вечеринку, прощаясь с холостяцкой жизнью.
Мода и красота
8 актуальных веяний в мире моды, которые родом из нулевых
В мире моды все циклично. Что-то на пике, что-то теряет актуальность, о некоторых вещах вообще хочется забыть. Но, похоже, сделать это будет не так просто
Кино
Идина Мензел считает, что в «Хоре» ей нужно было играть сестру Рэйчел, а не ее мать
Тем не менее у звезды Бродвея нет сожаления по поводу участия в сериале.
Звезды
Бритни Спирс выходит замуж после победы над отцом в суде
Певица поражена новостью не меньше, чем ее поклонники.
Звезды
Сара Силверман извинилась перед Пэрис Хилтон за шутки 14-летней давности
Актриса призналась, что ее шутка была слишком жестокой.
Звезды
«Опустился передо мной на колено»: 40-летняя Пэрис Хилтон объявила о помолвке
Светская львица встречалась с бойфрендом всего год.
Звезды в соцсетях
«Красивая пара»: бывшая жена Абрамовича похвасталась фото со свадьбы с миллиардером
Пышное торжество обошлось паре в 6,5 млн долларов.
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