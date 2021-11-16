Пэрис Хилтон

Хилтон призналась, что ее душили и подсматривали за ней в душе.

В мире моды все циклично. Что-то на пике, что-то теряет актуальность, о некоторых вещах вообще хочется забыть. Но, похоже, сделать это будет не так просто

8 актуальных веяний в мире моды, которые родом из нулевых

Идина Мензел считает, что в «Хоре» ей нужно было играть сестру Рэйчел, а не ее мать

Тем не менее у звезды Бродвея нет сожаления по поводу участия в сериале.

30 сен 2021 16:13