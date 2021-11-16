Пэрис Хилтон
Неожиданный поворот: у мужа Пэрис Хилтон есть 9-летняя внебрачная дочь
У светской львицы есть падчерица.16 ноя 2021 15:58
Обрела свое счастье: почему замужняя Пэрис Хилтон подвергалась насилию
Модель рассказала о детских травмах.12 ноя 2021 14:31
«Хозяин — барин»: за что Боня отдала визажисту миллион рублей
Боня переплачивает за бренд.28 окт 2021 10:02
Скандально известная Кафельникова зажгла в ночном клубе перед большой толпой
Алеся перестала быть примерной женой и мамой.26 окт 2021 08:47
Пэрис Хилтон призналась, что подвергалась насилию в детстве
Хилтон призналась, что ее душили и подсматривали за ней в душе.22 окт 2021 08:03
«Будущая невеста» Пэрис Хилтон отметила девичник в Лас-Вегасе
«Блондинка в шоколаде» устроила пышную вечеринку, прощаясь с холостяцкой жизнью.12 окт 2021 12:09
8 актуальных веяний в мире моды, которые родом из нулевых
В мире моды все циклично. Что-то на пике, что-то теряет актуальность, о некоторых вещах вообще хочется забыть. Но, похоже, сделать это будет не так просто8 окт 2021 17:30
Идина Мензел считает, что в «Хоре» ей нужно было играть сестру Рэйчел, а не ее мать
Тем не менее у звезды Бродвея нет сожаления по поводу участия в сериале.30 сен 2021 16:13
Бритни Спирс выходит замуж после победы над отцом в суде
Певица поражена новостью не меньше, чем ее поклонники.13 сен 2021 09:00
Сара Силверман извинилась перед Пэрис Хилтон за шутки 14-летней давности
Актриса призналась, что ее шутка была слишком жестокой.5 мар 2021 11:37
«Опустился передо мной на колено»: 40-летняя Пэрис Хилтон объявила о помолвке
Светская львица встречалась с бойфрендом всего год.18 фев 2021 14:38
«Красивая пара»: бывшая жена Абрамовича похвасталась фото со свадьбы с миллиардером
Пышное торжество обошлось паре в 6,5 млн долларов.18 ноя 2020 14:24
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