Райан Гослинг
Райан Гослинг о фильме «Барби»: «Лучший сценарий, который я когда-либо читал»
Получив предложение сыграть Кена, актер обнаружил эту куклу в грязи на заднем дворе своего дома.25 июл 2022 15:51
Реге-Жан Пейдж допускает, что создатели «Бриджертонов» заменят его другим актером
«Они вольны поступать так, как считают нужным», – сказал актер, имея в виду создателей сериала.14 июл 2022 19:10
В фильме «Барби» будет несколько версий заглавной героини
Кен тоже будет не один.21 май 2022 13:49
По данным инсайдеров, сценаристы «Дэдпула» работают над приквелом «Серого человека» с Крисом Эвансом
Создатели также планируют сиквел.16 май 2022 16:47
Актер Райан Гослинг появился на прогулке с дочками
Гослинг провел время с детьми.27 янв 2022 10:07
Райан Рейнольдс рассказал, что его часто принимают за Бена Аффлека и Райана Гослинга
Актер относится к этой ситуации с присущим ему юмором.21 дек 2021 15:26
Джонни Деппа, Леонардо Ди Каприо и других секс-символов «похоронили»: «Старость никому не идет»
Журнал провел голосование среди подписчиков в Инстаграме.28 ноя 2021 08:00
Крис Эванс показал синяки, которые он получил на съемках «Серого человека»
Актер продемонстрировал последствия стычки с Райаном Гослингом.31 май 2021 13:30
Звезда «Бриджертонов» снимется в новом фильме от создателей «Мстителей» для Netflix
Компанию артисту составят Люк Эванс и Ана де Армас.4 мар 2021 11:40
Последнее
«Не умел на минималках»: подробности смерти сына Аркадия ИнинаЗвезды, 16 ноя 2022 19:15
Новый год на Шри-Ланке за разумные деньги: что предлагают туроператорыПутешествия, 16 ноя 2022 19:09
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисыЗвезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантовПутешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной болиОбщество, 16 ноя 2022 15:40
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причинПутешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседейОбщество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало большеОбщество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории