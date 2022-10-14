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Кино Хагрид умер: звезда «Гарри Поттера» скончался в возрасте 72 лет Робби Колтрейн был легендой кино. 14 окт 2022 20:02

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Звезды Фанаты «Гарри Поттера» осудили Рэдклиффа, Уотсон и Гринта за предательство Джоан Роулинг не позвали на съемки спецэпизода. 14 дек 2021 16:44

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Звезды «Было бы неплохо стать плотником»: Руперт Гринт задумался об уходе из Голливуда Актер добился успеха в кино, стал отцом и теперь думает посвятить себя хобби. 19 янв 2021 13:23