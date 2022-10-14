Все новости Руперт Гринт

Руперт Гринт

Кино
Терпел боль, передвигался на каталке: как умирал Хагрид из Гарри Поттера
Робби Колтрейн умер на 73-м году жизни.
Кино
Хагрид умер: звезда «Гарри Поттера» скончался в возрасте 72 лет
Робби Колтрейн был легендой кино.
Кино
Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт объяснил, почему он навсегда останется предан Рону Уизли
Персонаж очень много значит для британского актера.
Звезды
Фанаты «Гарри Поттера» осудили Рэдклиффа, Уотсон и Гринта за предательство
Джоан Роулинг не позвали на съемки спецэпизода.
Кино
«Чувствую себя старым»: как в Сети отреагировали на воссоединение каста «Гарри Поттера» спустя 20 лет
Опыт воссоединения актеров сериала «Друзья» подвиг создателей «Гарри Поттера» собрать главных героев в Хогвартсе спустя 20 лет, заставив зрителей почувствовать, насколько они постарели.
Кино
Легендарное возвращение: стало известно, когда начнутся съемки «Гарри Поттера»
Фанатов ждет сюрприз к 20-летию фильма.
Кино
Том Фелтон был бы рад снова сыграть Драко Малфоя
Он готов хоть сейчас покрасить волосы.
Кино
Руперт Гринт сравнил десятилетние съемки в «Гарри Поттере» с участием в космической программе
Актер говорит, что этот опыт похож на «странный эксперимент».
ТВ и сериалы
Стивен Кинг похвалил сериал «Дом с прислугой» М Найта Шьямалана
Премьера заключительной серии второго сезона состоится через два дня.
Звезды
«Было бы неплохо стать плотником»: Руперт Гринт задумался об уходе из Голливуда
Актер добился успеха в кино, стал отцом и теперь думает посвятить себя хобби.
Звезды
«Я никогда не скажу "нет"»: Руперт Гринт рассказал о возможных съемках в «Гарри Поттере»
Исполнитель роли Рона Уизли с теплом вспоминает время, проведенное на съемочной площадке франшизы.
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