Руперт Гринт
Терпел боль, передвигался на каталке: как умирал Хагрид из Гарри Поттера
Робби Колтрейн умер на 73-м году жизни.14 окт 2022 20:30
Хагрид умер: звезда «Гарри Поттера» скончался в возрасте 72 лет
Робби Колтрейн был легендой кино.14 окт 2022 20:02
Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт объяснил, почему он навсегда останется предан Рону Уизли
Персонаж очень много значит для британского актера.1 янв 2022 11:18
Фанаты «Гарри Поттера» осудили Рэдклиффа, Уотсон и Гринта за предательство
Джоан Роулинг не позвали на съемки спецэпизода.14 дек 2021 16:44
«Чувствую себя старым»: как в Сети отреагировали на воссоединение каста «Гарри Поттера» спустя 20 лет
Опыт воссоединения актеров сериала «Друзья» подвиг создателей «Гарри Поттера» собрать главных героев в Хогвартсе спустя 20 лет, заставив зрителей почувствовать, насколько они постарели.17 ноя 2021 14:23
Легендарное возвращение: стало известно, когда начнутся съемки «Гарри Поттера»
Фанатов ждет сюрприз к 20-летию фильма.12 ноя 2021 10:14
Том Фелтон был бы рад снова сыграть Драко Малфоя
Он готов хоть сейчас покрасить волосы.7 июн 2021 14:52
Руперт Гринт сравнил десятилетние съемки в «Гарри Поттере» с участием в космической программе
Актер говорит, что этот опыт похож на «странный эксперимент».28 мар 2021 17:00
Стивен Кинг похвалил сериал «Дом с прислугой» М Найта Шьямалана
Премьера заключительной серии второго сезона состоится через два дня.17 мар 2021 16:18
«Было бы неплохо стать плотником»: Руперт Гринт задумался об уходе из Голливуда
Актер добился успеха в кино, стал отцом и теперь думает посвятить себя хобби.19 янв 2021 13:23
«Я никогда не скажу "нет"»: Руперт Гринт рассказал о возможных съемках в «Гарри Поттере»
Исполнитель роли Рона Уизли с теплом вспоминает время, проведенное на съемочной площадке франшизы.6 янв 2021 15:35
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Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
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